The Elder Scrolls IV : Le projet Skyblivion refait parler de lui avec une mise à jour majeure

Même si Oblivion Remastered est disponible, le projet Skyblivion imaginé par une équipe passionnée compte prouver qu'il peut rivaliser avec cette nouvelle version de The Elder Scrolls IV. Pour cela, une mise à jour majeure vient d'être publiée.
Au sein de la communauté The Elder Scrolls, deux projets en lien avec le quatrième jeu de la saga ont longtemps alimenté les conversations : un éventuel remake développé par Bethesda et le projet Skyblivion
. Pendant de longs mois, ce dernier (pourtant imaginé par des joueurs en utilisant le moteur de jeu de Skyrim) était très suivi, notamment à cause de l'absence d'informations officielles de la part de Bethesda. Mais la sortie surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
a capté tous les regards.
Pourtant, Skyblivion est loin d'être tombé dans les oubliettes de Cyrodill
. D'ailleurs, les développeurs de ce mod très ambitieux ont donné des nouvelles du projet avec la révélation d'un élément pourtant supprimé dans le jeu d'origine.
Une ville oubliée de The Elder Scrolls IV ramenée à la vie par le projet Skyblivion
Dans une vidéo, les développeurs répondent aux questions de la communauté, inquiète de voir le projet abandonné depuis la sortie d'Oblivion Remastered. Cependant, les responsables se sont montrés rassurants
en déclarant que « alors que la version remasterisée officielle améliore considérablement les textures et les ressources, Skyblivion introduit des zones, des donjons, des villes et des améliorations de gameplay entièrement repensés, et bien plus encore
».
Les deux projets proposent donc une expérience de jeu différente et les joueurs ayant profité d'Oblivion Remastered pourront découvrir Cyrodill d'une autre manière s'ils décident de jouer à Skyblivion. Parmi les nouveautés confirmées, l'équipe a annoncé la présence d'un nouveau donjon basé sur la huitième ville prévue, Sutch, qui a été supprimée du jeu original.
À l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été annoncée pour Skyblivion. Cependant, les équipes derrière le projet souhaitent le sortir avant la fin de l'année 2025
.
D'autres extensions en préparation, dont une axée sur la ville côtière d'Anvil
En plus de cette belle surprise oubliée, Skyblivion a l'ambition d'étendre davantage son contenu de plusieurs manières. Les développeurs ont annoncé qu'une nouvelle extension dédiée à une ville était actuellement en préparation. Pour celle-ci, les moddeurs vont transformer Anvil
(ville côtière pourvue d'un grand port) pour lui donner la forme d'un fer à cheval.
Ensuite, les développeurs souhaitent proposer des modèles uniques et des attaques spéciales pour les armes les plus prestigieuses d'Oblivion
. La nouvelle poignée de la lame légendaire Umbra, par exemple, est désormais ornée d'un assemblage de crânes. Enfin, l'un des derniers ajouts évoqués par les développeurs pour le futur de Skyblivion est celui d'une région marécageuse et orageuse inspirée par « The Sever »
, spot bien connu des joueurs de The Elder Scrolls Online.
commentaire (0)