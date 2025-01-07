The Elder Scrolls IV: Oblivion : De nouvelles preuves confirmeraient l'existence du remake

Plusieurs leaks ainsi que des informations partagées sur LinkedIn viennent raviver la rumeur disant qu'un remake officiel de The Elder Scrolls IV: Oblivion est en développement.
Si The Elder Scrolls VI
est le projet le plus attendu par la communauté, une rumeur concernant un autre titre de la saga persiste depuis plusieurs années. En effet, plusieurs personnes ont affirmé sur les réseaux sociaux qu'un remake ou qu'un remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion était dans les tuyaux. Cependant, le silence de Bethesda a découragé la communauté
, laissant l'idée au simple rang de fantasme.
Entre temps, le développement du projet Skyblivion
a capté l'attention des nostalgiques, désireux de découvrir leur titre préféré avec le moteur de jeu Skyrim. Toutefois, ce travail de longue haleine pourrait finalement être éclipsé par une rumeur de plus en plus persistante. À la surprise de nombreux joueurs, le fameux remake d'Oblivion pourrait bien être réel
. Plusieurs indices laissent présager qu'il existe, ou qu'il a bel et bien existé.
L'évocation d'un remake Unreal Engine 5 non annoncé, potentiellement The Elder Scrolls IV: Oblivion
L'espoir chez la communauté renaît depuis une découverte étonnante faite sur un profil LinkedIn. La page en question est celle d'un directeur artistique technique. Ce dernier travaille pour le studio Virtuos, présenté comme celui qui travaillerait au développement du remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion.
S'il ne mentionne pas le jeu en question, il indique dans ses expériences professionnelles qu'il travaille actuellement sur un « remake Unreal Engine 5 non annoncé pour PS5, PC et Xbox Series X/S »
. Bien entendu, cette théorie reste de l'ordre de la rumeur tant que Besthesda n'a pas officialisé l'information. Cependant, ce détail concorde avec de nombreux autres découverts depuis 2023, date à laquelle ce remake/remaster devait sortir à l'origine.
De plus, cette nouvelle piste rejoint celle évoquée par Extas1s, un créateur de contenus qui avait affirmé dans une vidéo YouTube que ce remake serait présenté début 2025 lors d'un Xbox Developer Direct
. Si celle-ci se vérifie, Skyblivion pourrait avoir un concurrent sérieux. Cependant, il faut encore patienter quelques semaines avant de connaître la vérité.
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