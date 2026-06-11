The Elder Scrolls 6 est « magnifique » et « avance bien », mais aucune annonce n'est prévue

Annoncé en 2018, The Elder Scrolls 6 brille par son absence lors des grands événements. Pourtant, le directeur du contenu XBOX assure avoir vu le jeu tourner. Entre promesses de retour aux sources et attente interminable, Bethesda prépare une révélation qui devra marquer les esprits.

L'absence de The Elder Scrolls 6 lors du XBOX Games Showcase n'a surpris personne, mais elle a tout de même ravivé l'impatience des fans. Annoncé avec un simple teaser en 2018, le prochain grand jeu de rôle de Bethesda se fait désirer depuis 8 ans, jour pour jour (11 juin 2018). Face à ce silence assourdissant, Matt Booty, le directeur du contenu chez XBOX, a tenu à rassurer la communauté lors d'une entrevue accordée à Variety. Selon lui, le développement suit son cours de manière très positive, même si la communication autour du projet exige une prudence extrême.

Le dilemme de la révélation parfaite

Le défi majeur pour les équipes de XBOX et de Bethesda réside dans la gestion des attentes. Montrer un jeu trop tôt peut générer une frustration immense si la sortie se fait attendre pendant des années. Matt Booty a expliqué cette dynamique complexe en soulignant la difficulté de trouver le moment idéal pour dévoiler un projet d'une telle envergure.

Je dirais que l'un des exercices d'équilibre les plus difficiles pour quelqu'un dans mon poste est de vouloir montrer au monde entier toutes les choses géniales sur lesquelles on travaille pour susciter l'enthousiasme, tout en sachant qu'il faut attendre le bon moment.

Le dirigeant a toutefois partagé une information cruciale pour rassurer les foules. Lors d'une récente visite dans les locaux de Bethesda, il a pu s'asseoir aux côtés de Todd Howard et voir The Elder Scrolls 6 tourner en temps réel. D'après ses propres mots, le titre est visuellement impressionnant et sa conception avance très bien. L'objectif actuel est de ne rien montrer tant que le studio n'est pas en mesure de garantir une sortie rapprochée, afin d'éviter de reproduire les erreurs de communication du passé, comme pour Starfield, par exemple.

Un retour aux sources après Starfield

Le contexte autour de Bethesda a considérablement évolué depuis la diffusion du premier teaser. À l'époque, cette annonce visait principalement à rassurer les joueurs traditionnels face à l'arrivée de Fallout 76 et de Starfield. Ces deux projets, bien que majeurs, ont divisé une partie de la communauté historique du studio, créant un climat de doute quant à la capacité des développeurs à renouer avec l'essence de leurs œuvres fondatrices.

Todd Howard a d'ailleurs reconnu plus tôt cette année que ces récents titres constituaient des détours créatifs. Avec The Elder Scrolls 6, l'intention affichée était de revenir au style classique qui a fait la renommée de la franchise et qui manque cruellement aux amateurs de jeux de rôle en monde ouvert. Les équipes de développement, désormais massivement concentrées sur ce nouveau volet, travaillent d'arrache-pied pour donner vie à cet univers.

Une attente qui met la patience à rude épreuve

L'écart entre la sortie de Skyrim en 2011 et l'annonce de sa suite était déjà de sept ans. Aujourd'hui, les joueurs attendent depuis encore plus longtemps de voir la moindre image de gameplay. Cette situation pousse parfois la communauté à chercher du réconfort dans d'autres productions ou à espérer l'arrivée de refontes des anciens classiques de la firme.

Pourtant, la stratégie de Microsoft semble immuable. La prochaine fois que le logo de Bethesda s'illuminera pour présenter The Elder Scrolls 6, ce sera pour éblouir le public avec une version aboutie et une promesse de lancement imminent, tout en rendant une communauté heureuse. D'ici là, les explorateurs de Tamriel n'ont d'autre choix que de patienter, en espérant que les promesses de la direction de XBOX se concrétisent à la hauteur de leurs espérances.