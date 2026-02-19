Excellente nouvelle pour The Elder Scrolls 6, l'héritage de Skyrim est sauvé



le 19 février 2026 à 16h33 Publié par Corentin Rimbert le 19 février 2026 à 16h33

Todd Howard brise le silence autour de The Elder Scrolls 6. Après l'expérience mitigée de Starfield, le patron de Bethesda rassure les joueurs, le prochain opus marquera un retour au style classique du studio, porté par les vétérans de Skyrim et un nouveau moteur.