Excellente nouvelle pour The Elder Scrolls 6, l'héritage de Skyrim est sauvé

Todd Howard brise le silence autour de The Elder Scrolls 6. Après l'expérience mitigée de Starfield, le patron de Bethesda rassure les joueurs, le prochain opus marquera un retour au style classique du studio, porté par les vétérans de Skyrim et un nouveau moteur.
L'attente autour de The Elder Scrolls 6
est palpable, d'autant que l'annonce officielle remonte déjà à l'E3 2018, soit huit ans dans quelques mois (!). Depuis, Bethesda a sorti Fallout 76 et Starfield
, deux titres qui ont divisé la communauté et suscité des inquiétudes quant à la direction prise par le studio. Cependant, Todd Howard a récemment pris la parole lors du Kinda Funny Gamescast
pour offrir une mise à jour rassurante. Le prochain chapitre de la saga reviendra aux fondamentaux qui ont fait le succès de la maison
.
Un retour à l'exploration « classique » après la parenthèse Starfield
L'un des points les plus critiqués de Starfield fut sans doute sa structure morcelée, obligeant les joueurs à traverser de nombreux écrans de chargement pour voyager de planète en planète, brisant ainsi l'immersion de l'exploration continue et cassant le rythme. Todd Howard semble avoir entendu ces retours et promet que The Elder Scrolls 6 corrigera le tir pour retrouver la magie des anciens titres
.
Selon lui, les joueurs des premières heures seront ravis de la direction prise. Il explique cette transition avec franchise :
Je pense que, d'une certaine manière, Fallout 76 et Starfield ont représenté un petit détour créatif par rapport à ce style classique des Elder Scrolls, de Fallout 3 ou 4, ou encore d'Oblivion, où l'on explore un monde d'une manière spécifique. Avec The Elder Scrolls 6, nous revenons à ce style classique qui nous a manqué et que nous connaissons très, très bien.
Cette déclaration confirme que l'expérience sera davantage centrée sur une carte ouverte et cohérente, loin de l'enchainement de temps de chargement, qui a pu diluer l'intérêt de l'exploration spatiale récente.
Les vétérans de Skyrim toujours aux commandes
C'est une information capitale pour celles et ceux qui craignaient que l'âme du studio ne se soit perdue avec le temps et la croissance des effectifs. Todd Howard a tenu à souligner un fait rassurant, « la majorité des personnes qui ont créé Skyrim sont toujours là
». Si de nouveaux visages ont rejoint l'équipe pour apporter des idées fraîches, le noyau dur responsable du succès colossal de 2011 est toujours à l'œuvre pour garantir que l'ADN de la franchise soit respecté
.
Outre la philosophie de design, la technique évolue également. Alors que Starfield tournait sous le Creation Engine 2, The Elder Scrolls 6 inaugurera le Creation Engine 3
. Bethesda continue d'investir massivement dans sa technologie interne pour qu'elle soit le moteur des futurs projets du studio.
Quant à la date de sortie, la patience reste de mise. Todd Howard précise que le jeu sera encore en développement « pour un moment »
, même si l'équipe est sur le point de franchir une étape interne majeure. Le titre est d'ores et déjà jouable en interne, et la majorité du studio, ainsi que certains partenaires, travaillent désormais activement dessus. Si le silence radio de Bethesda a souvent laissé place aux rumeurs et aux fuites douteuses, ces nouvelles officielles permettent enfin d'entrevoir le bout du tunnel avec optimisme
. Mais une sortie avant l'année prochaine est peu probable. Espérons au moins avoir de nouvelles images.
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