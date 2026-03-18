Todd Howard demande purement et simplement d'oublier The Elder Scrolls 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2026 à 15h43
Le directeur de Bethesda, Todd Howard, s'est récemment confié sur le développement de The Elder Scrolls 6. S'il regrette l'annonce prématurée du jeu en 2018, il se veut rassurant sur l'avancée technique du projet, promettant une conception bien plus fluide que celle de Starfield.
Todd Howard demande purement et simplement d'oublier The Elder Scrolls 6
Huit ans après la diffusion d'un simple logo lors de l'E3 2018 avec une petite vidéo, le prochain grand jeu de rôle de Bethesda reste enveloppé de mystère. Lors d'une récente entrevue accordée à IGN, Todd Howard a abordé la délicate question de la communication autour de The Elder Scrolls 6, titre extrêmement attendu. Le directeur du studio a admis à demi-mot que cette révélation anticipée n'était pas son choix privilégié, mais plutôt une nécessité stratégique de l'époque.

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Une annonce prématurée pour rassurer les fans

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Interrogé sur le moment idéal pour dévoiler un jeu, Todd Howard a fait preuve d'une franchise étonnante concernant la présentation de 2018. À l'époque, le studio s'apprêtait à lancer des projets multijoueur ou radicalement nouveaux, suscitant l'inquiétude des amateurs d'expériences solitaires.

Le dirigeant explique que cette annonce groupée, incluant Fallout 76, Starfield et The Elder Scrolls 6, visait principalement à informer le public. Les joueurs se demandaient légitimement ce qu'il advenait des jeux de rôle en solo qui ont fait la renommée du studio. Bien que cette stratégie ait permis de calmer les esprits, elle a engendré une attente interminable. Todd Howard confesse qu'il préfère de loin réduire au maximum le délai entre le moment où le public entend parler d'un jeu et celui où il peut y jouer. Aujourd'hui, il conseille d'oublier cette annonce, en attendant le retour de TES 6.
Faites comme si nous ne l'avions pas annoncé. Il n'existe pas. Personne n'en a entendu parler.
Miniature vidéo

Les leçons tirées des difficultés de Starfield

Si le silence médiatique peut frustrer, les nouvelles concernant l'avancement concret du projet sont particulièrement rassurantes. Le développement s'appuie désormais sur le moteur Creation Engine 3, et les équipes semblent avoir surmonté les obstacles techniques majeurs rencontrés par le passé.
L'équipe a fait un travail incroyable, non seulement en repoussant les limites de la technologie, mais aussi dans la manière dont elle est intégrée à notre cycle de développement.
Todd Howard souligne que Bethesda se trouve dans une position favorable où les versions de test du jeu fonctionnent de manière très régulière. Contrairement au développement de Starfield, qui a souffert pendant plusieurs années lors du changement de moteur graphique, la transition actuelle se déroule sans heurts. Les développeurs ne sont plus bloqués par des problèmes techniques, ce qui permet d'intégrer de nouvelles fonctionnalités de façon constante.

Une optimisation pensée pour toutes les machines

todd-howard Le directeur a également évoqué les défis liés au développement sur la prochaine génération de consoles. Anticiper les capacités matérielles cinq ou dix ans à l'avance reste un exercice périlleux. Toutefois, l'historique de Bethesda sur PC a forgé une philosophie de conception adaptable.

L'objectif est de tirer parti des machines les plus puissantes tout en garantissant une expérience fluide sur des configurations plus modestes. Todd Howard mentionne spécifiquement l'essor des consoles portables, affirmant la volonté du studio de rendre ses futurs titres parfaitement jouables sur ce type d'appareils, même avec des fréquences de processeur réduites. Une perspective réjouissante pour les joueurs, qui devront cependant s'armer de patience avant de fouler les terres de Tamriel, avec au bas mot encore au moins deux ans d'attente.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

Avatar Corentin
Corentin Le 19/03/2026 à 17:14

Oups, merci c'est corrigé ! Le temps passe trop vite...

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Soso (invité) Le 19/03/2026 à 15:29

8 ans pas 6 ans, petite coquille au deuxième paragraphe.