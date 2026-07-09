The Elder Scrolls 6 ne sortira pas avant au moins deux ans

Annoncé en grande pompe en 2018, The Elder Scrolls 6 se fait toujours désirer. Si toute une communauté attend des informations, le journaliste Jason Schreier tempère les ardeurs : le prochain grand jeu de rôle de Bethesda ne verra pas le jour avant plusieurs années.

Annoncé il y a déjà huit ans (!), le très attendu jeu de rôle en monde ouvert de Bethesda continue de cultiver le mystère. Si les récents licenciements au sein de la division XBOX ont pu soulever quelques inquiétudes quant à l'avancement des projets en cours, il semblerait que le développement suive son cours, bien qu'à un rythme de sénateur. Lors d'une récente session de questions et réponses organisée par Bloomberg, le journaliste très bien informé Jason Schreier a douché les espoirs d'une sortie « proche ». Selon lui, The Elder Scrolls 6 est encore à deux ans, voire plus, de sa commercialisation.

Un développement qui prend son temps pour éviter la déception

Face à cette attente interminable, ni Bethesda ni Microsoft n'ont souhaité communiquer de fenêtre de sortie officielle. Le silence reste d'or pour les deux géants de l'industrie. Toutefois, le réalisateur Todd Howard s'est récemment exprimé sur le sujet, qualifiant le jeu de plus grand projet actuel du studio, et qu'il était « magnifique ». Il a pleinement conscience de l'impatience des joueurs, qui guettent la moindre information depuis la diffusion du tout premier teaser en 2018.

Cette volonté de perfectionnisme est d'ailleurs partagée par les anciens cadres du studio. Bruce Nesmith, ancien développeur et concepteur principal sur l'épisode Skyrim, a expliqué que précipiter le développement serait la pire des erreurs. Dans le domaine de la création, il faut constamment jongler entre les ressources, le temps et la qualité globale. Réduire le temps de production impliquerait obligatoirement d'augmenter massivement les effectifs ou de sacrifier des fonctionnalités, un compromis que le studio refuse de faire pour ne pas décevoir sa communauté.

Un retour aux sources rafraîchissant pour les équipes

Malgré ce calendrier très étiré, les signaux internes restent extrêmement positifs. Matt Booty, le responsable du contenu XBOX, a été interrogé sur l'état d'avancement du projet. Sans dévoiler de détails croustillants, il a tenu à rassurer les foules en affirmant que le développement progressait très bien. Il a souligné la difficulté de trouver le juste équilibre entre l'envie de montrer le travail accompli et la nécessité d'attendre le moment opportun.

Je peux vous dire, pour avoir visité Bethesda, m'être assis avec Todd et avoir vu le jeu tourner, qu'il a l'air incroyable et qu'il progresse bien. Nous nous assurerons de l'annoncer et de le révéler au bon moment.

De son côté, Todd Howard a confirmé que la grande majorité des effectifs de Bethesda est désormais pleinement concentrée sur ce sixième volet. Après des années passées à explorer les terres désolées de Fallout et l'immensité spatiale de Starfield, replonger dans l'univers fantastique et médiéval de cette franchise historique agit comme une véritable bouffée d'air frais pour les créateurs.

C'est incroyable pour nous d'y revenir. Je dois être honnête, n'est-ce pas ? Être dans ce monde après ne pas avoir développé sur cette licence, c'est si différent de Starfield, si différent de Fallout, que c'est un sentiment formidable pour nous.

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Il faudra donc s'armer d'encore beaucoup de patience avant de pouvoir arpenter les nouvelles contrées de Tamriel. Les équipes de développement semblent prendre le temps nécessaire pour peaufiner chaque détail et s'assurer que ce nouveau chapitre sera à la hauteur de son illustre prédécesseur. Espérons toutefois avoir de nouvelles informations assez vite, lorsque le studio sera prêt.