The Elder Scrolls IV: Oblivion : Le remake du 4e opus dévoilé sous peu ?

Alors que The Elder Scrolls 6 se fait désirer, un leak affirme qu'un remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion serait officialisé en tout début d'année prochaine.
La saga The Elder Scrolls est l'objet de toutes les attentions en cette fin d'année 2024. Pour une grande partie de la communauté, le titre le plus attendu reste The Elder Scrolls VI.
Cependant, le projet présenté en 2018 ne devrait pas arriver sur nos consoles avant 2026. Pour patienter, de nombreux joueurs continuent leur épopée sur les précédents opus de la saga et sur The Elder Scrolls Online.
Mais les regards sont aujourd'hui tournés vers un jeu en particulier : The Elder Scrolls IV: Oblivion
. En fin d'année 2023, une rumeur évoquait le retour possible d'Oblivion
dans un remake/remaster développé sur Unreal Engine 5. Si cette rumeur n'a jamais été confirmée, le projet Skyblivion imaginé par une équipe de moddeurs a rapidement pris le relais. Néanmoins, les équipes en charge de ce projet ignoraient que le retour d'Oblivion était bien réel
et qu'il serait disponible avant Skyblivion.
The Elder Scrolls IV: Oblivion présenté en janvier 2025 ?
Un leak partagé le 19 décembre 2024 par Extas1s dans l'une de ses vidéos YouTube
a ravivé l'intérêt de la communauté pour ce projet encore non officialisé. Lors des premières rumeurs partagées en 2023, il était indiqué que le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion serait développé par Virtuos et disponible dans le courant de l'année 2025
. Or, le leak d'Extas1s semble confirmer ces informations. Selon lui, le projet est bien en développement. Mais plus étonnant encore : il serait officiellement présenté au public lors du Xbox Direct de janvier 2025.
Si la nouvelle se confirme, il s'agirait de la première annonce de Bethesda sur le projet. Mais le leak ne se limite pas à ces détails. Il indique également que le jeu pourrait bien sortir dans le courant de l'année 2025
, comme le précisaient les rumeurs passées. Cependant, toutes ces informations sont encore au stade de fuite. Tant qu'elles n'ont pas été vérifiées par des professionnels du milieu ou confirmées par Microsoft ou Bethesda, elles restent de l'ordre de l'hypothétique.
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