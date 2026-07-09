The Elder Scrolls vient de perdre l'une de ses artistes les plus célèbres

Victime du plan de restriction annoncé par Asha Sharma, la franchise The Elder Scrolls est dans la tourmante. Mais si l'opus Online a perdu une partie de ses développeurs, un grand nom a récemment rejoint cette liste.

Chamboulés par l'annonce faite par Xbox au début du mois de juillet 2026, plusieurs studios ont été contraints de licencier des employés et de revoir leurs priorités. ZeniMax Media, la branche responsable de nombreuses licences dont The Elder Scrolls est concernée.

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Face à cette affirmation, les joueurs s'inquiètent du futur de The Elder Scrolls Online et de celui de The Elder Scrolls 6. Pourtant, en juin dernier, Matt Booty (le directeur du contenu chez XBOX) a partagé des nouvelles rassurantes du sixième opus. Cependant, même les figures les plus talentueuses n'ont pas été épargnées par cet événement de grande ampleur.

L'une des créatrices des Khajiits et des Argoniens de The Elder Scrolls licenciée

En effet, un utilisateur du réseau social Bluesky a révélé que Christiane Meister a été licenciée dans le cadre du plan de restructuration. Figure bien connue des fidèles de la franchise The Elder Scrolls, l'artiste spécialisée dans la modélisation de personnages travaillait sur les jeux de Bethesda depuis 27 ans.

Among the layoffs was character artist Christiane Meister — a 27-year veteran of Bethesda and (as far as I can tell) one of the longest tenured women in games, period. She worked on Argonians + Khajiit in TES3, horses in TES4 and TES5, Fallout creatures, and more. (cont'd)



[image or embed] — Lady Nerevar (@ladynerevar.bsky.social) 7 juillet 2026 à 23:52

Christiane Meister s'était fait connaître en travaillant sur les Khajiits et les Argoniens de The Elder Scrolls: Morrowind. Puis elle a continué sur les opus Oblivion et Skyrim en modélisant notamment les chevaux. Célèbre sur The Elder Scrolls, son talent a également donné vie à certaines des créatures visibles dans les différents jeux Fallout.

Une légende qui rejoint la pire liste de 2026

La nouvelle peut choquer les passionnés de la franchise car l'expertise de Christiane Meister aurait pu être un atout précieux dans la modélisation des personnages de The Elder Scrolls 6. Malgré son talent et son impact dans la popularité de la franchise, son nom vient s'ajouter à la triste liste des licenciements du monde du jeu vidéo en 2026.

Il faut désormais espérer qu'elle trouvera rapidement un nouveau poste, même si son CV et ses nombreuses années d'expérience au sein de Bethesda sauront certainement convaincre d'autres studios.