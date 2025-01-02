The Elder Scrolls IV: Oblivion : Son remake est presque terminé mais...

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 janvier 2025 à 14h30
Si The Elder Scrolls 6 est encore en développement, le remake d'un de ses aînés entre dans sa phase finale. Mais pour que Skyblivion voit le jour, ses développeurs ont besoin d'aide.
The Elder Scrolls IV: Oblivion : Son remake est presque terminé mais...
L'année 2025 s'annonce déjà très chargée pour la franchise The Elder Scrolls. Si les plus impatients attendent des annonces concernant le sixième opus, les plus nostalgiques vont pouvoir profiter à nouveau de The Elder Scrolls IV: Oblivion de deux manières différentes. En effet, Virtuos travaillerait actuellement au développement de ce projet longtemps resté au stade de rumeur, après un leak. 

Sans annonce officielle de la part de Microsoft, de Bethesda (derrière The Elder Scrolls VI) ou de Virtuos, les passionnés de la franchise désireux de rejouer au quatrième jeu peuvent patienter avec le projet Skyblivion. Imaginé par une équipe de développeurs bénévoles, ce titre propose l'histoire du 4e jeu avec des graphismes provenant du moteur de jeu de Skyrim. Dans une récente vidéo, ses créateurs ont annoncé que Skyblivion était presque terminé. 

Cependant, les équipes ne peuvent pas terminer le développement du titre à 100 % car ils manquent d'experts dans certains domaines de création. 

Des artistes 3D recherchés pour terminer le remake non-officiel de The Elder Scrolls IV: Oblivion 

Dans la vidéo, l'équipe annonce qu'elle doit encore travailler sur deux régions de l'univers d'Oblivion, à savoir le bassin et la vallée de Nibenay. En complément, ils souhaiteraient ajouter quelques détails aux différents royaumes pour renforcer l'immersion. Afin d'ajouter ces derniers détails, les développeurs recherchent des artistes 3D désireux de travailler à la modélisation de la flore du jeu. Tous les volontaires qui souhaitent prendre part au projet peuvent postuler dès à présent sur le site officiel du projet.

Miniature vidéo

Pour rappel, Skyblivion est un mod de Skyrim qui a nécessité 13 ans de développement et la passion de toute une équipe. Celle-ci est parvenue à recréer l'univers et les mécaniques de jeu d'Oblivion à partir de zéro. Mais les développeurs ont aussi ajouté une pointe de nouveauté en intégrant au titre des concepts et des idées inutilisées dans le jeu original. À l'heure où ces lignes sont écrites, le projet Skyblivion ne possède pas de date de sortie définitive. Néanmoins, l'équipe a rappelé qu'il sera possible de découvrir ce remake dans le courant de l'année 2025. 
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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