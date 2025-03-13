Oblivion Remake bientôt révélé ? La fin d'une attente interminable pour les joueurs

Même si rien n'est encore officialisé pour le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion, des rumeurs évoquent une présentation et une sortie dans quelques semaines seulement.
Depuis juillet 2023, une rumeur persiste au sein de la communauté des adeptes de la saga The Elder Scrolls. Si The Elder Scolls VI
est toujours en développement, l'un de ses prédécesseurs aurait droit à un remake. Mais entre le projet Skyblivion
imaginé par des joueurs déterminés et un projet confié au studio Virtuos, il est parfois difficile de s'y retrouver. De plus, plusieurs leaks suggèrent que le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion existerait bel et bien
, et qu'il serait développé sous Unreal Engine 5.
À ce jour, ni Bethesda ni Microsoft n'ont confirmé ces rumeurs,
laissant la communauté dans un certain flou. Cependant, deux sources annoncent la présentation officielle du jeu, et celle-ci pourrait bien arriver avant le début de l'été.
Le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion jouable pour l'été 2025 ?
La première personne à avoir évoqué cette information est NatetheHate. Bien connu des passionnés de jeux vidéo, cet informateur possède des sources assez fiables. Son dernier exemple en date concernait la date d'annonce de la Nintendo Switch 2, qui s'était avérée juste. D'après ses sources, le remake de l'opus Oblivion pourrait être présenté avant la fin du mois de mars
ou au mois d'avril.
Toutefois, une autre source (VGC)
affirme que la présentation officielle de The Elder Scrolls IV: Remake arriverait en avril. Dans les deux cas, la fenêtre d'officialisation est fixée au printemps 2025 si ces rumeurs se confirment
. Cependant, les rumeurs vont encore plus loin en évoquant une sortie dans la foulée de l'annonce
ou courant juin au plus tard.
Pour l'heure, certains médias ont contacté Microsoft qui a refusé de commenter ces affirmations. L'attente pourrait donc bien toucher à sa fin, mais la patience est encore de rigueur.
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