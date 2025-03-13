Oblivion Remake bientôt révélé ? La fin d'une attente interminable pour les joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 mars 2025 à 15h25
Même si rien n'est encore officialisé pour le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion, des rumeurs évoquent une présentation et une sortie dans quelques semaines seulement.
Oblivion Remake bientôt révélé ? La fin d'une attente interminable pour les joueurs
Depuis juillet 2023, une rumeur persiste au sein de la communauté des adeptes de la saga The Elder Scrolls. Si The Elder Scolls VI est toujours en développement, l'un de ses prédécesseurs aurait droit à un remake. Mais entre le projet Skyblivion imaginé par des joueurs déterminés et un projet confié au studio Virtuos, il est parfois difficile de s'y retrouver. De plus, plusieurs leaks suggèrent que le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion existerait bel et bien, et qu'il serait développé sous Unreal Engine 5.

À ce jour, ni Bethesda ni Microsoft n'ont confirmé ces rumeurs, laissant la communauté dans un certain flou. Cependant, deux sources annoncent la présentation officielle du jeu, et celle-ci pourrait bien arriver avant le début de l'été. 

Le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion jouable pour l'été 2025 ?

La première personne à avoir évoqué cette information est NatetheHate. Bien connu des passionnés de jeux vidéo, cet informateur possède des sources assez fiables. Son dernier exemple en date concernait la date d'annonce de la Nintendo Switch 2, qui s'était avérée juste. D'après ses sources, le remake de l'opus Oblivion pourrait être présenté avant la fin du mois de mars ou au mois d'avril. 

Toutefois, une autre source (VGC) affirme que la présentation officielle de The Elder Scrolls IV: Remake arriverait en avril. Dans les deux cas, la fenêtre d'officialisation est fixée au printemps 2025 si ces rumeurs se confirment. Cependant, les rumeurs vont encore plus loin en évoquant une sortie dans la foulée de l'annonce ou courant juin au plus tard. 

Miniature vidéo

Pour l'heure, certains médias ont contacté Microsoft qui a refusé de commenter ces affirmations. L'attente pourrait donc bien toucher à sa fin, mais la patience est encore de rigueur.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

The Elder Scrolls 6 ne sortira pas avant au moins deux ans
The Elder Scrolls 6 09 juillet 2026

The Elder Scrolls 6 ne sortira pas avant au moins deux ans

Annoncé en grande pompe en 2018, The Elder Scrolls 6 se fait toujours désirer. Si toute une communauté attend des informations, le journaliste Jason Schreier tempère les ardeurs : le prochain grand jeu de rôle de Bethesda ne verra pas le jour avant plusieurs années.
The Elder Scrolls vient de perdre l'une de ses artistes les plus célèbres
The Elder Scrolls 6 09 juillet 2026

The Elder Scrolls vient de perdre l'une de ses artistes les plus célèbres

Victime du plan de restriction annoncé par Asha Sharma, la franchise The Elder Scrolls est dans la tourmante. Mais si l'opus Online a perdu une partie de ses développeurs, un grand nom a récemment rejoint cette liste.
The Elder Scrolls 6 est « magnifique » et « avance bien », mais aucune annonce n'est prévue
The Elder Scrolls 6 11 juin 2026

The Elder Scrolls 6 est « magnifique » et « avance bien », mais aucune annonce n'est prévue

Annoncé en 2018, The Elder Scrolls 6 brille par son absence lors des grands événements. Pourtant, le directeur du contenu XBOX assure avoir vu le jeu tourner. Entre promesses de retour aux sources et attente interminable, Bethesda prépare une révélation qui devra marquer les esprits.

commentaire (0)