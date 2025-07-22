The Elder Scrolls 6 : La région principale du jeu serait confirmée par un ancien de Bethesda

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 juillet 2025 à 11h26
Longtemps sujet de rumeurs et de spéculations, le cadre principal de The Elder Scrolls 6 semble désormais presque confirmé grâce à une source inhabituelle : Kurt Kuhlmann, l'ancien « Lore Master » de Bethesda Game Studios, qui exclut clairement deux régions majeures du prochain opus.
The Elder Scrolls 6 : La région principale du jeu serait confirmée par un ancien de Bethesda
Même si nous n'avons aucune nouvelle de The Elder Scrolls 6 depuis sa révélation, cela n'empêche pas la communauté de chercher le moindre indice, de spéculer sur le contenu et surtout d'imaginer le lieu des événements. Récemment, c'est un ancien développeur qui a laissé des indices qui sont évidemment analysés par la communauté, qui connaît potentiellement la région de ce nouvel épisode.

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Hammerfell et High Rock en bonne voie ?

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Lors d'une récente interview accordée au podcast Kiwi Talkz, Kurt Kuhlmann, qui a quitté Bethesda en 2023 après plus de 20 ans au sein du studio, s'est exprimé ouvertement sur les futures régions possibles pour la saga The Elder Scrolls. Bien qu'il ne fasse plus partie officiellement de Bethesda, sa connaissance approfondie de l'univers lui permet d'apporter des éclairages particulièrement intéressants.
Je ne pense pas que les provinces comme Black Marsh (Marais noir) ou Elsweyr seront un jour les cadres principaux d'un jeu majeur de la série. Le fait que leurs peuples natifs ne soient pas humains pourrait affecter l'attrait grand public.
Cette déclaration, bien que personnelle, rejoint des spéculations antérieures et écarte quasiment toute chance de voir les Argoniens (Black Marsh) ou les Khajiits (Elsweyr) mis au centre de l'aventure de The Elder Scrolls 6.

Hammerfell : le candidat idéal ?

Avec ces deux provinces désormais hors jeu, le choix de Bethesda semble se préciser. Skyrim, Morrowind et Cyrodiil, ayant déjà servi de cadre aux trois précédents épisodes majeurs de la série, sont à exclure. Quant à l'Archipel de l'Automne (Summerset Isles), leur taille réduite rend improbable leur choix en tant que cadre principal.

Valenwood (Val-Boisé), terre des Elfes des Bois, présente également des difficultés en termes d'accessibilité pour le grand public, en raison d'un environnement particulièrement atypique. Ce raisonnement ne laisse donc véritablement que deux provinces : Hammerfell (Lenclume), terre des Rougegardes, et High Rock (Haute-Roche), patrie des Brétons.

Une rumeur persistante confirmée ?

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Depuis plusieurs années, les rumeurs indiquent clairement Hammerfell, aussi connue en France sous le nom de Lenclume, comme cadre principal du prochain Elder Scrolls. Certaines spéculations évoquent également la présence de Haute-Roche en tant que province secondaire, permettant au joueur d'explorer deux régions distinctes dans un seul et même jeu.

Les propos de Kuhlmann, bien qu'indirects, viennent ainsi renforcer considérablement cette hypothèse. Hammerfell et High Rock, en plus de leur intérêt évident sur le plan narratif, semblent correspondre parfaitement aux exigences grand public recherchées par Bethesda et Xbox pour l'un de leurs titres phares.

Une confirmation officielle attendue prochainement

Bien entendu, tout ceci demeure encore au stade des spéculations et des déductions logiques. Bethesda n'a toujours pas confirmé officiellement le cadre exact de The Elder Scrolls 6, même si toutes les informations disponibles convergent désormais vers Hammerfell.

Miniature vidéo

Le suspense devrait prendre fin prochainement, puisque Bethesda pourrait nous en dire plus d'ici quelques semaines. Pour rappel, The Elder Scrolls 6 est en développement actif chez Bethesda Game Studios, avec une fenêtre de sortie encore inconnue.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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wiper (invité) Le 23/07/2025 à 12:53

ça fait 1 ans 1/2 qu'on le savait déjà...