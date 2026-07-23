The Elder Scrolls 6 : Faut-il craindre un retard après les licenciements massifs ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 juillet 2026 à 17h30
Après les événements de début juillet, Bethesda a fait quelques annonces concernant son avenir et celui de ses licences phares. Mais alors que The Elder Scrolls 6 reste silencieux, pourrait-il être impacté par cette situation ?
The Elder Scrolls 6 : Faut-il craindre un retard après les licenciements massifs ?

Quelques semaines avant l'annonce du plan de restructuration, Matt Booty (directeur du contenu chez XBOX) partageait quelques nouvelles rassurantes de The Elder Scrolls 6. Il affirmait que le jeu était « magnifique » et qu'il « avançait bien ». Pourtant, ce dernier a été une nouvelle fois absent du Summer Game Fest et aucune annonce n'a été faite par Bethesda. 

Après le choc survenu au début du mois de juillet, Bethesda a publié le 17 juillet 2026 un très long message sur son compte X afin d'évoquer les plans futurs pour ses licences. Le sixième opus de The Elder Scrolls était brièvement mentionné, en indiquant qu'il était « notre priorité actuelle en matière de développement, la majeure partie de notre équipe travaillant actuellement dessus ». 

Une feuille de route inchangée

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Au regard des événements de ces dernières semaines, certains s'inquiètent de voir le calendrier de développement du jeu être victime d'un retard massif. Cela n'a d'ailleurs pas échappé au YouTubeur MrMattyPlays, qui a récemment interrogé Bethesda sur ce sujet. Les représentants du studio ont alors tenu à rassurer la communauté en donnant cette réponse : « La feuille de route reste inchangée. »

Il semble donc qu'il y ait aucun retard dans le calendrier de production malgré les licenciements, alors même que Bethesda a été très touché par cette situation. Cependant, un autre son de cloche semble résonner. 

Encore un long chemin avant de découvrir The Elder Scrolls 6

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D'après certaines sources interrogées par IGN, des développeurs travaillant sur le projet sont inquiets. Ils redoutent à la fois les retards, mais aussi d'éventuels retards, le crunch et le recours à des prestataires externes qui ne maîtriseraient pas les technologies propriétaires. Si ces doutes sont fondés, il faut maintenant être confiant dans le planning prévu par Bethesda, même si The Elder Scrolls 6 n'arrivera pas sur nos consoles avant un long moment. 

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Rappelons pour conclure que le titre a été annoncé pour la première fois en 2018 et que, à l'heure où ces lignes sont rédigées, il est uniquement prévu sur PC.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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