The Division 2 va recevoir de belles surprises pour les 10 ans de la licence

Dans le cadre de l'événement FPSDay X organisé au Japon, Ubisoft a partagé quelques-unes des nouveautés prévues pour The Division 2 en 2026. Pour le 10e anniversaire de la licence, l'éditeur voit les choses en grand.
La licence The Division célébrera son 10e anniversaire le 7 mars 2026. Pour ce cap symbolique, Ubisoft a décidé de gâter les joueurs. Si beaucoup attendent l'arrivée de The Division 3
, le deuxième opus de la franchise aura droit à son lot de nouveautés, dont certaines déjà confirmées par l'éditeur et développeur.
Un mode « Hardcore » annoncé pour The Division 2
Tout d'abord, il a été confirmé que The Division 2
allait recevoir un tout nouveau « Realism Mode »
, présenté et jouable en avant-première lors du FPSDay X. Lancé pendant la saison anniversaire, ce nouveau mode de jeu est très proche d'un mode Hardcore agrémenté d'un soupçon de nostalgie.
Celles et ceux qui lanceront le mode réaliste seront confrontés à des affrontements plus nerveux, un temps pour tuer réduit et des dégâts d'armes plus réalistes.
Le souci du réalisme ne se limitera pas d'ailleurs à ces conditions spécifiques. Afin de rendre la traque plus nerveuse et dangereuse, l'absence de régénération de santé, des munitions rares et des temps de recharge de compétences plus longs
seront également de la partie.
Toute la licence Tom Clancy mise à l'honneur pour cet anniversaire majeur
En plus de ce « mode Hardcore », The Division 2 aura droit à une nouvelle saison anniversaire qui rendra hommage au premier jeu de la saga.
Si les joueurs peuvent s'attendre à des multiplicateurs d'expérience et des récompenses, les clins d'œil à la franchise Tom Clancy ne se limiteront pas au premier jeu The Division.
Les joueurs pourront également obtenir des tenues iconiques inspirées de licences emblématiques
comme Splinter Cell, Rainbow Six Siege et Ghost Recon. Rappelons que The Division 2
est disponible sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :
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