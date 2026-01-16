Le créateur de The Division quitte Ubisoft et rejoint Battlefield pour une nouvelle aventure

Julian Gerighty, producteur exécutif de la saga The Division, quitte Ubisoft pour rejoindre Battlefield Studios. Face à ce départ majeur, Massive Entertainment tente de rassurer les fans sur l'avenir de The Division 3 et des autres projets en cours, promettant une transition sans heurts.
C'est une nouvelle qui risque de faire grand bruit dans les couloirs de l'industrie vidéoludique. Julian Gerighty, véritable vétéran d'Ubisoft et architecte principal de la franchise The Division, a annoncé son départ définitif de l'éditeur français
. Après avoir co-réalisé les deux premiers opus numérotés et officié en tant que directeur créatif sur Star Wars Outlaws
, il plie bagage pour rejoindre la concurrence directe, Battlefield Studios, sous la houlette d'Electronic Arts
.
Ubisoft joue la carte de l'apaisement
Le départ d'une telle figure, surtout après sa promotion en 2023 au poste de producteur exécutif supervisant l'ensemble de la marque The Division, a de quoi inquiéter. Pour couper court aux spéculations alarmistes, Ubisoft a immédiatement communiqué pour rassurer sa communauté
. Le message est clair, le navire ne coule pas, et l'équipage reste à la barre. L'éditeur a tenu à préciser :
Bien qu'il nous manquera, son empreinte perdurera chez Massive et nous continuerons à apporter le monde qu'il a contribué à créer à nos joueurs pour les années à venir.
Ubisoft insiste sur la continuité, demandant aux joueurs de ne « pas s'inquiéter
». Les équipes qui ont construit cet univers aux côtés de Julian Gerighty sont toujours en place et portent le flambeau avec un engagement qualifié d'ambitieux. Cela concerne une feuille de route chargée incluant le support continu de The Division 2
, le projet mobile The Division Resurgence, et surtout le futur poids lourd de la saga, The Division 3
.
Un nouveau défi chez Battlefield
Julian Gerighty a lui-même commenté son départ avec une référence directe à l'univers qu'il quitte, évoquant son « sac d'évacuation
» et sa fameuse montre d'agent, tout en promettant que l'avenir de la licence « brille de mille feux
». Il laisse derrière lui un héritage complexe, marqué par l'annulation du spin-off Heartland
, mais aussi par la mise en chantier d'un troisième épisode qu'il décrivait récemment comme un véritable « monstre » en devenir.
Sa nouvelle destination soulève autant d'enthousiasme que de curiosité. Il rejoint Battlefield Studios à un moment charnière puisque Battlefield 6
vient de sortir et, malgré un lancement plutôt réussi, les joueurs se sont un peu écartés du FPS avec le temps, notamment avec la forte concurrence, ARC Raiders
en tête de liste. Avec le report de la saison 2, l'arrivée de Julian Gerighty suggère une volonté de renforcer encore la narration
et la cohérence de cet univers militaire pour tenter de rester au sommet en 2026. Son rôle précis n'a pas encore été dévoilé, mais nul doute que son expertise sera un atout pour la licence.
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