The Division 3 : Massive Entertainment rassure les fans, malgré une restructuration interne

Le studio Massive Entertainment fait actuellement face à une restructuration en interne mais reste engagé sur The Division 3.

Massive Entertainment se recentre sur The Division

pic.twitter.com/XCb9TPZ09m — Massive Entertainment - A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) October 22, 2025

Le développement de The Division 3 est maintenu

Massive Entertainment reste pleinement engagé envers notre feuille de route et la création d'expériences de qualité pour les joueurs du monde entier, y compris The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence et The Division 3. Ces projets continuent avec force, ambition et concentration.

Ubisoft a partagé une nouvelle mise à jour concernant, qui est très attendu par la communauté, notamment par les fans des deux précédents opus de la franchise. Bien que ce nouveau titre The Division n'ait pas encore été officiellement dévoilé avec une bande-annonce,, et ce, même si la situation interne du studio traverse une phase de transition complexe.Effectivement, dans un communiqué publié sur Twitter/X, Massive Entertainment a annoncé une réorganisation de ses équipes afin de concentrer ses efforts sur la franchise The Division. Après les sorties successives d'Avatar: Frontiers of Pandora en 2023 et de Star Wars Outlaws en 2024, qui ont reçu un accueil mitigé de la part de la presse spécialisée et des joueurs, le studio de développement amorce désormais une période d'ajustement stratégique.Cette restructuration s'accompagnera d'une réduction des effectifs, que l'entreprise dit vouloir gérer « de manière responsable », en proposant des aides financières et un accompagnement professionnel aux employés concernés. Cette annonce a créé quelques inquiétudes, mais. Le projet devrait, ainsi, bien voir le jour.Massive Entertainment a, tout de même, tenu à rassurer les fans :. Dans ledit communiqué, le studio précise notamment ceci :Si aucun calendrier précis n'a encore été annoncé, les rumeurs évoquent toujours une sortie possible aux alentours de 2027, au plus tôt, pour The. Toutefois, cette période de transition pourrait mener à un report de plusieurs mois. Affaire à suivre, donc...