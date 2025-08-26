The Division 2 : Le jeu a été sauvé... par seulement 5 développeurs

C'est une petite poignée de développeurs qui a permis à The Division 2 de subsister et de revenir sur le devant de la scène vidéoludique.

The Division 2, un sauvetage héroïque par 5 développeurs

J'ai participé à deux grands revirements avec Rainbow Six Siege et The Division 2. C'était incroyable de faire partie des deux. Mais nous n'étions que cinq pour relancer Division 2. Cinq ! À quoi pensions-nous ? Ah, c'était amusant.

When a few of us made a small team to resurrect TD2 I had zero interest in adding a year or two, just to sunset the game again. The goal, what we believed we could do, was to build something bigger and lasting. This is fun to see but there's still so much more we want to do. https://t.co/q9CT6trbzE — Palle! (@Palle_Hoffstein) August 23, 2025

Lorsque quelques-uns d'entre nous ont formé une petite équipe pour ressusciter TD2 [The Division 2], je n'avais aucune envie d'ajouter un ou deux ans, juste pour mettre fin au jeu à nouveau. L'objectif, ce que nous pensions pouvoir réaliser, était de construire quelque chose de plus grand et de plus durable. C'est amusant à voir, mais il y a encore tellement de choses que nous voulons faire.

Un avenir radieux pour The Division 2 ?

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PC Édition Standard → 5,69 € au lieu de 30 €, soit 81 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 5,09 € au lieu de 30 €, soit 83 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Sorti à la fin de l'année 2019,a été plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. Toutefois, le titre n'a pas toujours connu de beaux jours et a dû faire face à plusieurs difficultés, après son lancement.Effectivement, Palle Hoffstein, producteur artistique chez Massive Entertainment, a récemment exprimé quelques mots au sujet de, après qu'Ubisoft ait dévoilé les contenus à venir lors de la gamescom 2025.D'ailleurs, l'objectif pour cette petite équipe de développement était de « construire quelque chose de plus grand et de plus durable » :Comme dit précédemment, lors de la gamescom 2025, Ubisoft a présenté une nouvelle roadmap pour, et celle-ci annonce plusieurs nouveaux contenus à venir. Dans ce sens, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer la saison The Pact le 9 septembre 2025, tandis que la prochaine se rendra disponible d'ici la fin de l'année.2026 marquera les 10 ans de la franchise et surtout l'arrivée d'un nouveau mode de jeu, baptisé Survivors. D'après les informations partagées, celui-ci offrira une expérience de survie et d'extraction. De plus amples détails seront, sans nul doute, partagés prochainement.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :