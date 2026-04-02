Ubisoft refuse de rendre The Division 2 gratuit, et continue son travail sur le 3



le 02 avril 2026 à 17h19 Publié par Corentin Rimbert le 02 avril 2026 à 17h19

Malgré le départ de son producteur exécutif, le développement de The Division 3 suit son cours chez Ubisoft. L'éditeur se veut rassurant sur l'avenir de la franchise, annonçant une année historique pour ses dix ans, tout en confirmant que The Division 2 ne passera pas au format gratuit.