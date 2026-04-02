Ubisoft refuse de rendre The Division 2 gratuit, et continue son travail sur le 3

Malgré le départ de son producteur exécutif, le développement de The Division 3 suit son cours chez Ubisoft. L'éditeur se veut rassurant sur l'avenir de la franchise, annonçant une année historique pour ses dix ans, tout en confirmant que The Division 2 ne passera pas au format gratuit.
L'annonce du départ de Julian Gerighty
, producteur exécutif emblématique de la franchise, vers Electronic Arts pour travailler sur Battlefield a fait l'effet d'une bombe. Pourtant, du côté d'Ubisoft, le discours se veut résolument apaisant
. L'éditeur français affirme que le développement de The Division 3 ne souffrira pas de cette perte majeure et que les plans pour l'avenir de la licence sont déjà solidement établis
.
Un cap maintenu pour The Division 3
Fredrik Brönjemark, producteur senior, a pris la parole pour rassurer la communauté dans un entretien avec GamesIndustry
. Selon lui, la feuille de route du troisième opus est planifiée et sécurisée depuis un certain temps déjà
. L'équipe sait précisément où elle va et ce qu'elle souhaite accomplir avec ce nouveau volet très attendu.
Le départ de Julian n'est pas une distraction. Nous sommes heureux pour lui et évidemment tristes de le voir partir. C'était un ami. Mais en ce qui concerne The Division 3, notre avenir et notre feuille de route sont déjà assurés, et nous savons exactement où nous allons et ce que nous voulons faire.
De son côté, Yannick Banchereau, directeur créatif de The Division 2, affiche une confiance inébranlable. Il ne fait aucun doute pour lui que la franchise restera populaire pendant au moins une décennie supplémentaire
. L'objectif principal est de maintenir une base de joueurs satisfaite et une communauté florissante, afin de préparer le terrain de manière optimale pour le lancement de The Division 3.
Pas de passage au gratuit pour The Division 2
Alors que l'année 2026 marquera le dixième anniversaire de la licence, Ubisoft promet l'année la plus riche en contenu jamais vue pour le jeu
. Cependant, une question récurrente a été définitivement tranchée, The Division 2 ne deviendra pas un jeu gratuit
. Bien que l'éditeur ait étudié la possibilité d'adopter un modèle similaire à d'autres titres multijoueur, cette transition n'a jamais semblé pertinente pour ce titre spécifique.
Passer à un modèle gratuit exigerait des modifications de conception profondes qu'Ubisoft n'est pas disposé à entreprendre. Fredrik Brönjemark souligne la volonté de protéger l'expérience des joueurs ainsi que le modèle économique actuel
. Pour continuer à croître, le jeu doit générer des revenus, mais l'équipe souhaite le faire d'une manière qui reste respectueuse envers sa communauté.
Un contexte global en pleine mutation
L'avenir de la franchise s'inscrit dans un contexte de restructuration majeure pour l'entreprise. L'éditeur a récemment opéré des changements drastiques, incluant des réductions de coûts, des licenciements et l'annulation de plusieurs projets, dont le jeu gratuit The Division Heartland
. Néanmoins, les leçons tirées de ce projet avorté ont directement bénéficié au développement continu de The Division 2.
Pendant ce temps, l'univers s'étend sur d'autres supports avec le lancement récent du jeu mobile The Division Resurgence
. En revanche, le projet d'adaptation cinématographique annoncé en 2019 par Netflix, qui devait mettre en vedette Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain, semble toujours au point mort
, sans aucune mise à jour majeure depuis des années.
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