The Division 2 annonce un nouveau DLC et bien d'autres nouveautés pour l'anniversaire de la franchise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 mars 2026 à 10h37
Ubisoft a, récemment, partagé de nombreuses informations concernant les nouveautés prévues pour The Division 2.
The Division 2 annonce un nouveau DLC et bien d'autres nouveautés pour l'anniversaire de la franchise
Comme vous le savez probablement déjà, cette année 2026 marque les 10 ans de la licence The Division, qui a eu le droit à deux opus. Pour l'occasion, Ubisoft a fait des annonces concernant l'avenir de The Division 2, qui va profiter d'un nouvel DLC et s'offre le mode Réalisme.

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Un nouveau DLC est prévu pour The Division 2

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En effet, pour célébrer les 10 ans de la franchise, Ubisoft a dévoilé une information de taille : The Division 2 va se doter d'un tout nouveau DLC cette année. Pour le moment, les développeurs n'ont pas partagé de détails précis, hormis le fait que ce contenu additionnel invitera les Agents à Central Park. Ubisoft a accompagné cette annonce d'un court trailer.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune date de sortie précise n'a été communiquée pour ce nouveau DLC à destination de The Division 2. Sur Twitter/X, le studio indique que celui-ci arrivera « plus tard cette année ». Nul doute que de plus amples informations à ce sujet seront dévoilées dans les semaines à venir. Pour l'heure, les joueurs et les joueuses de The Division 2 peuvent se délecter des nouveautés introduites pour l'anniversaire de la licence.

Miniature vidéo

The Division 2 fête l'anniversaire de la franchise avec des nouveautés

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Pour les 10 ans de la licence, les développeurs ont préparé une toute nouvelle expérience de jeu pour The Division 2 : le mode Réalisme. Il s'agit, pour être plus précis, d'un mode à durée limitée qui invite la communauté à « découvrir ce que signifie être un agent de la Division dans un contexte plus réaliste et impitoyable, où chaque décision compte ». Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront parcourir la campagne Warlords of New York, durant laquelle « les combats sont plus rapides et plus meurtriers » tandis que « les erreurs ont plus de poids ». Le mode Réalisme propose également une interface réduite pour davantage d'immersion.

Par ailleurs, Ubisoft a ajouté un nouveau Pass événement à durée limitée, une collaboration avec l'univers Tom Clancy, mais aussi deux nouveaux événements (Ambush et Assault). À ce sujet, soulignons qu'Ambush sera disponible du 3 au 10 mars, puis du 17 au 24 mars. Assault sera quant à lui accessible du 10 au 17 mars, et du 24 au 31 mars 2026. Les joueurs et les joueuses qui se connecteront à The Division 2 durant ces festivités recevront gratuitement le pull « Tommy the Bear », et pourront se procurer le bundle Anniversaire.


Rappelons, en guise de conclusion, que The Division 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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