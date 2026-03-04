The Division 2 annonce un nouveau DLC et bien d'autres nouveautés pour l'anniversaire de la franchise

Ubisoft a, récemment, partagé de nombreuses informations concernant les nouveautés prévues pour The Division 2.

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Un nouveau DLC est prévu pour The Division 2

The Division 2 fête l'anniversaire de la franchise avec des nouveautés

We are celebrating 10 years of The Division, bringing you the Anniversary Event Pass, limited time Realism Mode, visual improvements, and more surprises!



Missed the livestream? Get the full details here: https://t.co/r66APcL6nS pic.twitter.com/AcNrZ9rivK — Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) March 3, 2026

PC Édition Standard → 5,69 € au lieu de 30 €, soit 81 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 5,09 € au lieu de 30 €, soit 83 % de réduction.

PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, cette année 2026 marque les 10 ans de la licence The Division, qui a eu le droit à deux opus. Pour l'occasion, Ubisoft a fait des annonces concernant l'avenir deEn effet, pour célébrer les 10 ans de la franchise, Ubisoft a dévoilé une information de taille :. Pour le moment, les développeurs n'ont pas partagé de détails précis, hormis le fait que. Ubisoft a accompagné cette annonce d'un court trailer.À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune date de sortie précise n'a été communiquée pour ce nouveau DLC à destination de. Sur Twitter/X, le studio indique que celui-ci arrivera « plus tard cette année ». Nul doute que de plus amples informations à ce sujet seront dévoilées dans les semaines à venir. Pour l'heure,. Il s'agit, pour être plus précis, d'un mode à durée limitée qui invite la communauté à « découvrir ce que signifie être un agent de la Division dans un contexte plus réaliste et impitoyable, où chaque décision compte ». Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront parcourir la campagne Warlords of New York, durant laquelle « les combats sont plus rapides et plus meurtriers » tandis que « les erreurs ont plus de poids ». Le mode Réalisme propose également une interface réduite pour davantage d'immersion.Par ailleurs,. À ce sujet, soulignons qu'Ambush sera disponible du 3 au 10 mars, puis du 17 au 24 mars. Assault sera quant à lui accessible du 10 au 17 mars, et du 24 au 31 mars 2026., et pourront se procurer le bundle Anniversaire.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :