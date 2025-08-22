The Division 2 annonce un nouveau mode, pour rivaliser avec Tarkov

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 août 2025 à 16h56
À l'occasion d'une petite conférence à la gamescom, dédiée à l'univers de The Division 2, Ubisoft a fait une annonce majeure sur sa licence, avec un tout nouveau mode de jeu en préparation.
The Division 2 annonce un nouveau mode, pour rivaliser avec Tarkov
Il y a quelques semaines, Ubisoft annoncé qu'il lèverait le voile sur un gros projet lié à The Division 2, ce qui a tout de suite calmé celles et ceux qui attendaient des nouvelles de The Division 3. Toutefois, l'annonce devrait faire plaisir aux joueurs.

Un mode d'Extraction pour The Division 2

division2-survivors
Magnus Jansén, directeur créatif au sein de la société et qui a notamment œuvré sur le premier The Division est venu en plateau pour en dire plus sur ce fameux projet. Éloigné de la licence depuis quelques années, il revient avec une annonce de taille, quelque chose, d'après ses mots, de « très, très excitant ». Et pour cause, il s'agit d'un tout nouveau mode de jeu pour The Division.

Nommé The Division 2 Survivors, ce mode est, comme certains l'avaient espéraient, une expérience de survie et d'extraction qui viendra en tant que mode dans le jeu de base. Il est précisé que ce mode est inspiré du DLC Survival du premier épisode, mais que nous aurons affaire à « bien plus qu'un simple remake ». Magnus Jansén ajoute que l'équipe a voulu faire « de nouvelles choses cool », sans entrer dans les détails pour le moment. 

division2-survivors2
Il faudra néanmoins attendre avant d'en savoir plus, puisque aucun autre détail n'a été partagé, que ce soit sa date de sortie (pas avant 2026 probablement) ou son système économique. Viendra-t-il en tant que contenu gratuit ou DLC ? Réponse dans les mois à venir. 

division2-survivors3

Quid de The Division 3 ?

Nul doute qu'avec l'annonce d'une nouvelle année de contenu pour The Division 2 et surtout l'arrivée de Survivors, The Division 3 patientera. Les équipes travaillent toujours dessus, mais à un rythme peu élevé, si toutefois il est toujours dans les tuyaux.

The Division 2 est à retrouver sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits : 
  • PC
    • Édition Standard → 5,69 € au lieu de 30 €, soit 81 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 5,09 € au lieu de 30 €, soit 83 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

The Division 2 annonce son prochain DLC, Echoes of Central Park
The Division 2 27 août 2026

The Division 2 annonce son prochain DLC, Echoes of Central Park

Ubisoft a, récemment, indiqué que The Division 2 va prochainement se doter d'un tout nouveau DLC.
Ubisoft refuse de rendre The Division 2 gratuit, et continue son travail sur le 3
The Division 2 02 avril 2026

Ubisoft refuse de rendre The Division 2 gratuit, et continue son travail sur le 3

Malgré le départ de son producteur exécutif, le développement de The Division 3 suit son cours chez Ubisoft. L'éditeur se veut rassurant sur l'avenir de la franchise, annonçant une année historique pour ses dix ans, tout en confirmant que The Division 2 ne passera pas au format gratuit.
Ubisoft frappe encore et licencie une partie des effectifs chez Red Storm Entertainment
The Division 2 19 mars 2026

Ubisoft frappe encore et licencie une partie des effectifs chez Red Storm Entertainment

Ubisoft continue sa restructuration massive en mettant fin au développement de jeux au sein de Red Storm Entertainment. Le studio historique fondé par Tom Clancy perd plus d'une centaine d'employés et se limitera désormais à un rôle de support technique, marquant la fin d'une ère pour les joueurs.

commentaire (1)

Avatar
Tom (invité) Le 23/08/2025 à 09:43

À voir