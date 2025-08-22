The Division 2 annonce un nouveau mode, pour rivaliser avec Tarkov

À l'occasion d'une petite conférence à la gamescom, dédiée à l'univers de The Division 2, Ubisoft a fait une annonce majeure sur sa licence, avec un tout nouveau mode de jeu en préparation.
Il y a quelques semaines, Ubisoft annoncé qu'il lèverait le voile sur un gros projet lié à The Division 2
, ce qui a tout de suite calmé celles et ceux qui attendaient des nouvelles de The Division 3. Toutefois, l'annonce devrait faire plaisir aux joueurs.
Un mode d'Extraction pour The Division 2
Magnus Jansén, directeur créatif au sein de la société et qui a notamment œuvré sur le premier The Division est venu en plateau pour en dire plus sur ce fameux projet. Éloigné de la licence depuis quelques années, il revient avec une annonce de taille, quelque chose, d'après ses mots, de « très, très excitant
». Et pour cause, il s'agit d'un tout nouveau mode de jeu pour The Division
.
Nommé The Division 2 Survivors
, ce mode est, comme certains l'avaient espéraient, une expérience de survie et d'extraction qui viendra en tant que mode dans le jeu de base
. Il est précisé que ce mode est inspiré du DLC Survival du premier épisode, mais que nous aurons affaire à « bien plus qu'un simple remake
». Magnus Jansén ajoute que l'équipe a voulu faire « de nouvelles choses cool
», sans entrer dans les détails pour le moment.
Il faudra néanmoins attendre avant d'en savoir plus, puisque aucun autre détail n'a été partagé, que ce soit sa date de sortie (pas avant 2026 probablement) ou son système économique. Viendra-t-il en tant que contenu gratuit ou DLC ? Réponse dans les mois à venir.
Quid de The Division 3 ?
Nul doute qu'avec l'annonce d'une nouvelle année de contenu pour The Division 2
et surtout l'arrivée de Survivors, The Division 3
patientera. Les équipes travaillent toujours dessus, mais à un rythme peu élevé, si toutefois il est toujours dans les tuyaux.The Division 2
est à retrouver sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :
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