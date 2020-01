The Division 2 : L'Épisode 3 sera disponible en février

L'Épisode 3 sera lancé en février prochain, près d'un an après la sortie de The Division 2. Ce dernier prendra place à New York.

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur The Division 2.

Même sin'a pas connu le succès auquel s'attendait Ubisoft , le studio n'a pas abandonné pour autant son titre. Lors de l', le studio avait partagé ses plans et avait prévu, chacun devant apporter du contenu supplémentaire. Si nous n'avions que très peu d'informations à l'époque, avec une vague fenêtre de lancement (début 2020),nous en a dit plus ce 8 janvier.Lors de son State of the Game , le studio a notamment précisé, sans indiquer de date exacte. De plus, les développeurs ont souligné que contrairement aux dernières fois,, et ne passera pas par la case PTS, puisque l'extension est essentiellement narrative et ne proposera pas de rééquilibrage de gameplay. Comme toujours, celles et ceux ayant acheté le Pass An 1 auront un accès anticipé de sept jours.Concernant l'histoire, les joueurs iront à, à New York, et rencontreront de vieilles connaissances, les Nettoyeurs, qui étaient présents dans The Division . Qui plus est, une nouvelle arme sera disponible, le, un pistolet mitrailleur qui, comme son nom le présage, changera d'apparence en fonction de l'environnement. Massive Entertainment communiquera prochainement, qui sera gratuit pour tous les joueurs.En attendant, nous rappelons que The Division 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.