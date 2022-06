The Day Before partage une nouvelle image, pour patienter

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La dernière fois que Fntastic a pris la parole au sujet de The Day Before , l'annonce ne fut pas très joviale, étant donné que le studio nous faisait part du report du MMO de survie de plusieurs mois. Entre-temps, nous avons également appris que Fntastic a fait et faisait appel à des bénévoles pour le développement de son jeu et de sa communauté, ce qui n'a pas manqué d'interpeller une partie des joueurs, bien que le studio se soit exprimé ensuite à ce sujet Mais pour se recentrer sur The Day Before,. Pas de vidéo, juste une capture d'écran (?) des personnages. Nous retrouvons là une ambiance très The Last of Us/The Walking Dead. Cette image pourrait d'ailleurs être un aperçu de la transition vers l'Unreal Engine 5, qui a récemment eu lieu. C'est d'ailleurs cela qui peut expliquer, en partie, le report de The Day Before.Espérons avoir très vite une nouvelle bande-annonce, afin de nous montrer les évolutions de The Day Before depuis le mois d'octobre. En attendant, nous rappelons que sa sortie est prévue pour le 1er mars 2023, et qu'une version Xbox Series et PS5 est également au programme. Pour patienter, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à The Day Before dans ce récapitulatif.