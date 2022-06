The Day Before, jeu le plus attendu sur Steam, fait appel à des bénévoles

Les valeurs de l'entreprise sont construites sur l'idée du volontariat, ce qui signifie que chaque personne qui travaille ou se porte volontaire ici le fait de son plein gré, agit avec dévouement, et enthousiasme, et soutient l'équipe par tous les moyens possibles. Nous avons de nombreuses personnes à travers le monde qui nous aident de plusieurs façons, ce sont des volontaires à temps partiel. Ils nous aident dans tous les projets que nous avons. Alors que les volontaires à temps plein sont les employés de l'entreprise.

Malgré son report à l'année 2023,. D'ailleurs, depuis le début de l'année 2022, et même avant, il est le jeu le plus ajouté à la liste de souhaits sur Steam, ce qui prouve bel et bien l'engouement autour de cette expérience de survie, qui promet d'être intense. The Day Before fait toutefois parler de lui sur la toile pour une raison pour le moins originale :Comme nous pouvons le lire sur le site officiel , la culture de Fntastic est basée sur le volontariat et chaque membre du studio « est un volontaire ». Il existe d'ailleurs deux catégories, le volontaire à temps plein, qui est rémunéré et est considéré comme un employé, et un volontaire à mi-temps, considéré comme un bénévole. Celui-ci peut effectuer diverses activités, allant de la traduction à la modération de la communauté, ou encore offrir son savoir-faire pour « améliorer les projets ou créer de nouvelles fonctionnalités ».Très vite, une partie de la communauté s'est questionnée et a même vu d'un mauvais œil le fait de faire appel à des bénévoles pour le développement d'un tel jeu, mais Fntastic s'est défendu dans les colonnes d' Eurogmmer , pour éclaircir ce point.. De plus, de nombreuses personnes souhaitent apporter leur aide à travers le monde, et pour faciliter cela, Fntastic fait donc appel à eux en tant que « volontaire bénévole ».Pour rappel,. En attendant, vous pouvez retrouver un article récapitulatif avec toutes les informations à son sujet