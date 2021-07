The Day Before, c'est quoi ?

Quand sort The Day Before ?

Sur quelles plateformes sortira The Day Before ?

Gameplay The Day Before

L'annonce deau début de l'année 2021 n'est pas passée inaperçue, et pour cause, ce qui nous a été brièvement présenté est assez prometteur, comme souvent pour les jeux de survie en monde ouvert. Les amoureux des MMO post-apocalyptique ont très vite retenu son nom et ont hâte de mettre la main sur ce titre, qui est développé par FNTASTIC et édité par MYTONA. Afin de ne rien louper, voici un récapitulatif deComme nous vous le disions,, ce qui a attisé la curiosité de nombreux joueurs. Le genre est très concurrentiel et peu ont réussi à tirer leur épingle du lot sur le long terme. Bien que très critiqué, DayZ semble le plus solide, etpourrait venir semer la zizanie en proposant une expérience similaire sur certains points, mais qui sera différente à bien des égards.mélangera donc le PvP, notamment dans les grandes villes où les ressources semblent les plus intéressantes, au PvE, avec d'innombrables zombies qu'il faudra soit éviter, soit combattre silencieusement, au risque d'en attirer d'autres. L'environnement sera vaste et varié, comme nous avons pu le voir dans différentes vidéos partagées jusqu'à maintenant. Pour se déplacer, les joueurs auront la possibilité de mettre la main sur des véhicules, mais nul doute que ces derniers seront très prisés et très rares.Côté survie, les joueurs devront constamment être en quête de ressources, que ce soit pour se défendre, attaquer, mais aussi survivre, en collectant de la nourriture et de l'eau, puisqu'un système de faim/soif/énergie sera présent.Actuellement,par les développeurs, mais son lancement est programmé pour la deuxième moitié de l'année 2021. Toutefois, FNTASTIC a déjà prévenu que, compte tenu de la situation sanitaire, la sortie pourrait être décalée à 2022. Nous en saurons un peu plus avec le temps, mais aussi lors du lancement de la bêta, qui n'a, elle non plus, aucune date., pour une sortie sur Steam. Néanmoins, le studio de développement ne ferme pas la porte aux consoles de nouvelle génération et envisage, si tout se passe bien, un portage dans le futur. FNTASTIC avait expliqué, à l'époque, qu'une annonce spéciale serait faite au moment opportun Contrairement à certains jeux, qui sont timides et ne montrent que très peu de gameplay,a déjà eu le droit à plusieurs séquences de gameplay, permettant d'avoir un bel aperçu de l'expérience qui sera proposée.Cet article sera naturellement mis à jour dès lors que de nouvelles informations à propos de The Day Before seront communiquées.