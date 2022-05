The Day Before reporte sa date de sortie à 2023

Report de la sortie de The Day Before

, en témoigne sa position dans les jeux les plus ajoutés à la liste des souhaits des utilisateurs de Steam. Si nous avions tous hâte de découvrir le MMO de survie en ce mois de juin, Fntastic, le studio en charge de son développement vient d'annoncer que la patience allait devoir être plus longue que prévu.En effet, le studio a, dans un premier temps, annoncé une bonne nouvelle (via IGN ), en expliquant que, ce qui est une très bonne chose, pour jouir de graphismes d'une qualité supérieure, entre autres. Malheureusement, ce choix engendre une décision difficile :. Initialement, celle-ci était programmée pour le 21 juin 2022. Dorénavant,Ce temps supplémentaire permettra aux équipes de faire en sorte que ce changement de moteur de jeu se passe du mieux possible et, surtout, de nous livrer un jeu « encore plus fantastique » que ce qui avait été imaginé.Étant donné que l'attente n'est plus de quelques semaines, mais de plusieurs mois, nul doute que les développeurs reviendront vers nous en partageant de nouvelles informations sur le monde de The Day Before, qui s'annonce comme l'un des jeux les plus ambitieux de ces prochaines années.Pour rappel, dans, nous nous retrouvons plongés dans une Amérique ravagée par une pandémie, qui a forcé les humains à survivre comme ils le pouvaient. En plus de tout cela, des morts-vivants envahissent les rues, rendant la survie d'autant plus difficile. La partie commence comme de nombreux jeux du genre : vous vous réveillez sans aucune ressource et devrez essayer de comprendre comment le monde a pu en arriver là. Naturellement,étant qualifié de MMO, en plus de la menace des zombies, vous aurez souvent affaire aux autres joueurs, qui n'auront qu'une envie : vous dépouiller. Pour survivre plus facilement, vous pourrez vous allier avec d'autres joueurs, notamment pour former des colonies et être plus puissants.Rendez-vous le 1er mars, pour découvrir The Day Before sur Steam. Il arrivera plus tard sur PS5 et Xbox Series