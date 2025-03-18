The Day Before : accusé d'être une arnaque, le studio attaque un site en justice

The Day Before est un MMO de survie qui se déroule dans une Amérique meurtrière ravagée par une pandémie. Le pays grouille désormais d'infectés sanguinaires et de survivants farouches qui s'entretuent pour s'emparer de vivres, d'armes et de voitures. Vous réveillant seul dans un monde où vous vous ne souvenez plus de rien, vous partez à la recherche de réponses pour comprendre, et de ressources pour survivre.