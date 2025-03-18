The Day Before : accusé d'être une arnaque, le studio attaque un site en justice

Nouveau rebondissement dans la polémique entourant The Day Before : son développeur Fntastic porte plainte contre un site web ayant qualifié son jeu d'« arnaque ». Retour sur une affaire devenue explosive.
Un lancement catastrophique pour The Day Before
Le 7 décembre 2023, après des années d'annonces et de promesses ambitieuses, le jeu de survie The Day Before sortait enfin sur PC. Mais dès les premières heures, les problèmes s'accumulent : serveurs inaccessibles, cartes vides, gameplay décevant et bien loin des images séduisantes présentées dans les trailers. Face au tollé général, Fntastic rembourse rapidement les joueurs et ferme définitivement les serveurs en janvier 2024. Une sortie désastreuse, devenue l'un des lancements de jeux vidéo les plus chaotiques de ces dernières années.
Fntastic riposte face aux accusations d'arnaque
Malgré cet échec spectaculaire, Fntastic n'a pas disparu. Après avoir tenté en vain de financer un nouveau projet nommé Escape Factory via Kickstarter, le studio a récemment annoncé travailler sur un autre jeu intitulé Items. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas là : Fntastic entend aujourd'hui défendre sa réputation ternie. Le studio aurait ainsi lancé une procédure judiciaire contre le média russe Yakutia.info, accusé d'avoir porté atteinte à sa réputation en qualifiant The Day Before d'arnaque.
Des propos jugés diffamatoires par Fntastic
Yakutia.info rapporte avoir reçu une plainte de la part du studio suite à la publication d'articles mentionnant explicitement que le jeu était une « arnaque » et qu'il « empruntait des mécaniques à d'autres jeux ». Selon le média, Fntastic aurait même présenté une analyse concluant que ces propos avaient effectivement nui à l'image du studio.
De son côté, le site concerné dénonce une tentative d'atteinte à la liberté d'expression. Yakutia.info affirme avoir modifié les termes litigieux pour éviter toute confusion entre « fraude » et « échec ». Cependant, Fntastic aurait exigé la suppression complète des articles et des excuses publiques. Le média russe a catégoriquement refusé, évoquant les principes fondamentaux du journalisme, et a annoncé son intention de contre-attaquer en poursuivant à son tour Fntastic en justice.
Ce conflit judiciaire est révélateur de la crispation qui entoure encore aujourd'hui The Day Before. Avec cette procédure, Fntastic cherche à rétablir une image largement écorchée par son lancement raté. Mais cette démarche risque de renforcer encore davantage la méfiance de la communauté.
Quel avenir pour Fntastic après cette controverse ?
Alors que les batailles juridiques ne font que commencer, Fntastic continue pourtant de travailler sur de nouveaux projets. La question reste de savoir si le studio parviendra à surmonter cette polémique majeure, ou s'il restera définitivement associé à l'échec retentissant de The Day Before. L'affaire est donc loin d'être terminée, et son issue pourrait bien influencer durablement l'avenir du studio dans l'industrie vidéoludique.
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