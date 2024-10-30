Les développeurs de The Day Before continuent de prendre les joueurs pour des pigeons

Chaque jour, une nouvelle prouesse qui pousse le ridicule encore plus loin. Fntastic demande maintenant aux joueurs de créer du contenu, sans contrepartie financière.
Le studio Fntastic, déjà controversé pour ses pratiques de développement douteuses, notamment pour The Day Before
, en employant des bénévoles, se retrouve à nouveau sous les feux des critiques. C'est la deuxième fois en l'espace de quelques jours qu'il se fait remarquer pour une politique qui étonne.Après avoir annulé son nouveau jeu, pour en développer un autre en le finançant avec des jeux mobiles
, qui ne sont pas encore développés, voici qu'une nouvelle information vient démontrer le ridicule de l'entreprise
.
Créez une carte, et n'attendez rien en retour
Récemment, un concours invitant les membres de la communauté de Fntastic, qui est encore bien garnie, a été mis en ligne. Le but est de concevoir une carte pour son nouveau jeu multijoueur de chasse aux objets, ITEMS
. Le prix pour le gagnant ? Une copie gratuite du jeu (s'il sort un jour), la possibilité de voir sa carte intégrée dans le jeu et son nom crédité quelque part...
mais aucune rémunération pour ce travail.
Annoncé sur le Discord officiel de Fntastic, ce concours encourage les fans à créer une carte en utilisant la méthode de leur choix (dessin 2D, modélisation 3D, etc.), et à soumettre leur œuvre avec une description du thème de la carte, de sa disposition et des éléments d'équilibrage. Bien qu'une seule soumission soit retenue pour apparaître dans le jeu, les autres participants ne recevront ni reconnaissance ni compensation.
Si ce système aurait pu être une bonne chose, le fait qu'il émane d'un studio tel que Fntastic, avec le passif que nous lui connaissons, n'a pas manqué de susciter la polémique. Cette initiative fait d'autant plus débat que le studio s'était engagé à adopter une nouvelle ligne de conduite après les critiques massives suite au lancement raté de The Day Before. Cependant, en revenant presque immédiatement à des pratiques de « travail gratuit » pour ITEMS, Fntastic laisse planer le doute sur sa réelle volonté de changement.
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