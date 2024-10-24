Le studio de The Day Before annule son nouveau jeu, mais en annonce un autre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2024 à 11h30
Après avoir annoncé un nouveau jeu il y a moins d'un mois, Fntastic l'annule, pour en dévoiler un nouveau. Cette nouvelle histoire ne va pas améliorer l'image de la société.
Le studio de The Day Before annule son nouveau jeu, mais en annonce un autre
The Day Before a connu une débâcle sans pareille à la fin de l'année 2023, menant à la fermeture du studio de développement Fntastic. Celui-ci est revenu il y a peu en dévoilant un nouveau jeu, Escape Factory, financé par une campagne Kickstarter. Voyant le faible intérêt que lui portait la communauté, le studio a fait une double annonce, dans la lignée de son historique de la fin de l'année, entre ridicule et consternation.

Les développeurs de The Day Before annulent leur jeu, pour en annoncer un autre

Puisque Escape Factory était loin d'atteindre l'objectif, le studio a décidé de stopper la campagne Kickstarter, et ne touchera donc pas un centime de ces dons, puisqu'il s'agissait d'une campagne « tout ou rien ». Mais Fntastic n'a toutefois pas dit son dernier mot puisqu'il a, dans le même communiqué, annoncé un nouveau jeu, ITEMS.

Celui-ci est un jeu de type prop hunt, une demande qui serait très importante de la part de la communauté. Pas étonnant lorsque nous savons que Fntastic est à l'origine de Propnight, qui a, un temps, réuni les joueurs, avant de sombrer. 
Cependant, vos souhaits sont très importants pour nous, et nous sommes heureux d'annoncer le début du développement d'un nouveau jeu d'action-horreur de type prop hunt intitulé ITEMS ! C'est exactement ce que beaucoup d'entre vous attendaient ! Une fois que nous aurons une démo jouable complète, nous pourrons lancer une nouvelle campagne Kickstarter ou explorer d'autres options pour la sortie. Il est important pour nous que nos joueurs aient la possibilité de jouer et de tester le jeu à l'avance.
Et puisque le ridicule ne tue pas, le studio annonce que pour financer cette expérience, des jeux mobiles seront publiés ces prochains mois, dont les revenus serviront exclusivement au développement d'ITEMS. Une nouvelle histoire assez originale donc, qui risque de nous réserver encore quelques surprises. Rendez-vous au prochain épisode, pour savoir ce que Fntastic a prévu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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