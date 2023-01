The Day Before : Devons-nous craindre une annulation ?

The Day Before va-t-il sortir ou être annulé ?

The Day Before’s lead discord mod, who earlier announced the upcoming gameplay reveal, has said they now wonder if the game is real. They also confirm that the mod team have not seen any gameplay. https://t.co/tCWanVz0SP pic.twitter.com/y0QurxzdKX — Skill Up (@SkillUpYT) January 25, 2023

Annoncé au début de l'année 2021,a très vite su attirer l'attention des joueurs, vendant un monde ouvert réaliste avec une forte composante multijoueur et devait, initialement, sortir à la fin de celle-ci. Naturellement, comme bon nombre d'autres jeux, il a été victime d'un report (non officiel, étant donné qu'aucune date précise n'avait été partagée) pour finalement arriver en juin 2022, avant d'être reporté à mars 2023 et, maintenant, à novembre de la même année.Face à ces reports, de plusieurs mois à chaque fois, et à l'imbroglio qui entoure ce nouveau retard,À la suite de ce report, plusieurs témoignages sont apparus sur les réseaux sociaux, pour mettre en avant la soi-disant arnaque qu'est, expliquant qu'il ne verrait jamais le jour. Si la frustration de voir l'un des jeux les plus attendus être repoussé peut se comprendre,Nous n'avons que trop rarement vu du gameplay, et la dernière fois que de telles images ont été partagées, le studio n'avait pas encore fait sa migration vers l'Unreal Engine 5. Face à cette impatience, Fntastic avait pris l'engagement de nous en montrer plus durant ce mois de janvier 2023,. En effet, ce 25 janvier, le studio a expliqué qu'une personne, possédant le nom de domaine, avait demandé la suppression de la page Steam du jeu , ce qui a été fait. Une situation ubuesque qui pose question sur le sérieux des développeurs.Dans la foulée, sur Twitter, des captures d'écran d'une discussion publique sur Discord ont été révélées, sur lesquelles nous pouvons voir que, expliquant avec plus ou moins d'humour qu'il ne sait pas si le jeu est réel. Cependant, ce point peut s'expliquer par le fait que les modérateurs sont bénévoles, point qui avait fait parler il y a quelques mois Tout cela ne remet, a priori, aucunement en cause le projet. Même si les huit mois de reports peuvent sembler trop importants pour un tel problème, il semblait évident que le titre n'était pas encore prêt, étant donné qu'à un mois de son lancement, Fntastic était toujours aussi discret. Les choses pourraient donc s'accélérer ces prochains mois, si tout se passe bien.De plus, il ne s'agit pas du premier projet des développeurs, qui ont déjà sorti Propnight , fin 2021. Certes, l'expérience n'est pas parfaite et de nombreux problèmes sont encore présents, mais Fntastic n'en est pas là à son premier jeu, ce qui, normalement, permet d'accorder un peu de sa confiance. Nous verrons bien comment évolue tout cela dans les prochains jours et semaines, mais il y a fort à parier quePour conclure, seul l'avenir nous dira si, mais il est trop tôt pour parler d'arnaque, même si ces craintes sont compréhensibles. S'il est toutefois victime d'un nouveau report, le crédit qu'apporte la communauté envers le MMO de survie s'amenuisera, à raison. En attendant, nous vous proposons un récapitulatif sur toutes les informations connues concernant The Day Before