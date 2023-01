The Day Before : Encore un report de sa sortie, sa page Steam supprimée

Nouveau report pour The Day Before

Alors que nous aurions normalement dû voir arriversur Steam le 1mars, cela ne sera pas le cas. Le jeu de survie, très attendu par un grand nombre de joueurs, ne verra pas le jour à cette date, comme l'a expliqué le studio de développement, Fntastic, en totale transparence, sur les réseaux sociaux.La patience va encore être de mise avant de pouvoir découvrir, puisque les développeurs l'ont repoussé pour une troisième fois. Il s'agit d'un nouveau report de neuf mois, propulsant, toujours sur PC. La raison évoquée est assez originale, voire inquiétante pour certains, puisque cela concerne directement la marque.En effet, comme nous pouvons le lire dans le communiqué qui a été publié sur Twitter, le studio a découvert un problème avec la marque le 19 janvier dernier. Lors de l'annonce, celle-ci était disponible, mais quelqu'un (un habitant en Corée du Sud selon les données publiques ) l'aurait revendiqué aux États-Unis, ce qui, évidemment, engendre de gros problèmes pour la suite, puisque le studio n'est plus propriétaire de la marque et ne peut donc plus l'utiliser. Mais Fntastic explique tout faire pour résoudre ce souci de marque déposée rapidement.Naturellement, les conséquences, à l'heure actuelle, sont assez inquiétantes,, à la demande de cette personne. Mais une fois que tout sera rentré dans l'ordre, celle-ci devrait réapparaître. Les développeurs confirment que le gameplay sera partagé ensuite, tout en ayant consulté, en amont, les avocats.Rendez-vous le, après ce nouveau report, un an et demi après la première date de sortie . D'ici là, nous devrions, normalement, en apprendre bien plus à son sujet. C'est en tout cas ce que nous espérons.