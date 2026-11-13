The Blood of Dawnwalker : Rebel Wolves dit avoir levé la « malédiction » autour des jeux de vampires

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 novembre 2026 à 11h15
Le directeur de The Blood of Dawnwalker s'est, récemment, exprimé à propos de la « malédiction » autour des jeux comportant des vampires.
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The Blood of Dawnwalker : Rebel Wolves dit avoir levé la « malédiction » autour des jeux de vampires

Cela fait des années que la figure du vampire se retrouve régulièrement mise en scène dans les productions vidéoludiques. Dernièrement, les joueurs et les joueuses ont pu incarner le Vespéral, soit mi-homme mi-vampire, Coen, dans The Blood of Dawnwalker. Selon Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker a levé « la malédiction » qui entourait les jeux avec des vampires.

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The Blood of Dawnwalker et la « malédiction » sur les jeux mettant en scène des vampires

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C'est au micro des journalistes de GamesRadar que le directeur du jeu et fondateur de Rebel Wolves, Konrad Tomaskiewicz, a dit quelques mots à propos de The Blood of Dawnwalker, et ce, après la cérémonie des Golden Joysticks de cette année 2026. Konrad Tomaskiewicz a ainsi expliqué que différentes personnes l'ont averti à propos du « genre des vampires » qui était « en quelque sorte maudit ». Pour autant, le directeur du titre pense avoir levé cette malédiction avec The Blood of Dawnwalker :

Beaucoup de gens nous ont dit que le genre des vampires était en quelque sorte maudit. Je pense que nous avons, d'une certaine manière, levé cette malédiction. Nous avons également notre place dans ce genre, avec notre univers narratif ouvert, nos combats hybrides et tous les autres éléments que nous proposons, et c'est formidable d'avoir quelque chose comme ça, car nous avons déjà des idées pour le développer et intégrer des concepts encore plus fous dans le jeu. Je suis vraiment heureux car, pour nous, le développement a été un immense plaisir.

Des propos plutôt positifs. D'ailleurs, Rebel Wolves compte bien continuer son travail sur la licence, d'autant plus que la suite de The Blood of Dawnwalker est, comme vous le savez probablement, déjà en préparation. Reste à savoir ce que nous réserve le studio à l'avenir avec cette saga.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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