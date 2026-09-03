The Blood of Dawnwalker respec : Peut-on réinitialiser (respec) ses points de compétences ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 septembre 2026 à 17h16
Vous vous demandez s'il est possible de respec vos compétences dans The Blood of Dawnwalker ? Nous vous donnons la réponse.
The Blood of Dawnwalker respec : Peut-on réinitialiser (respec) ses points de compétences ?

The Blood of Dawnwalker est un RPG développé par Rebel Wolves, et est très complet. Il possède naturellement un arbre de compétences pour Coen, le protagoniste. Celui-ci est divisé en trois parties et mérite de s'y intéresser pour ne pas dépenser inutilement ses points de compétences. Mais est-il possible de réinitialiser (respec) ses compétences pour tenter une autre approche ? Nous vous donnons la réponse.

Est-il possible de réinitialiser (respec) ses points de compétences dans The Blood of Dawnwalker ?

respec-dawnwalker

Dans certains RPG, les développeurs ont laissé la possibilité aux joueurs de réinitialiser leur arbre de talents, pour partir sur un autre build et découvrir d'autres choses si les choix faits ne leur plaisaient pas. Cependant, dans The Blood of Dawnwalker, il est impossible de respec son personnage. Tous les points de compétences dépensés le sont de manière définitive. Il s'agit d'une fonctionnalité qui peut frustrer les joueurs, mais cela oblige à faire des choix et les assumer jusqu'au bout.

Nous vous recommandons donc de bien regarder les trois domaines différents avant de dépenser les points que vous venez de gagner, à savoir la Magie, le Combat à l'Épée et le Vampirisme. Le plus intéressant serait de les partager plus ou moins équitablement, ou de suivre votre instinct en optant pour les compétences qui siéent le plus avec votre façon de jouer.

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Notez qu'il ne sera pas possible de débloquer toutes les compétences, compte tenu que le level cap est plafonné à 50 et que nous gagnons un point par niveau. Il conviendra de bien réfléchir. Notez que pour les compétences vampiriques, vous aurez besoin de faire progresser votre niveau de corruption.

The Blood of Dawnwalker est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez aussi retrouver nos guides, comme comment bien gérer son temps. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût : 

  • PC
    • Édition Standard53,99 € au lieu de 70 €, soit 23 % de réduction.
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  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 €55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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