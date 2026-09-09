The Blood of Dawnwalker : Après son succès, Rebel Wolves prépare déjà sa suite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 septembre 2026 à 10h23
Rebel Wolves tourne déjà son regard vers l'avenir en préparant la suite de The Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker : Après son succès, Rebel Wolves prépare déjà sa suite

C'est au tout début du mois de septembre 2026 que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir The Blood of Dawnwalker, qui culmine déjà à plus d'un million d'exemplaires vendus. Fort de son succès, Rebel Wolves passe déjà à la prochaine étape, soit le développement d'une suite pour The Blood of Dawnwalker.

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Rebel Wolves se concentre désormais sur la suite de The Blood of Dawnwalker

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En effet, Rebel Wolves prépare déjà la suite de The Blood of Dawnwalker, alors que l'action-RPG est sorti il y a moins d'une semaine (au moment où nous écrivons ces lignes). Ainsi, comme repéré par plusieurs médias, Jakub Szamalek, qui est le directeur narratif du titre, a posté une offre d'emploi sur LinkedIn pour un poste de « lead writer » : 

Je recherche un scénariste en chef pour m'aider, ainsi que l'équipe narrative, à écrire le prochain chapitre de la saga Dawnwalker. Nous recherchons quelqu'un qui, pour le dire sans détour, écrit EXCEPTIONNELLEMENT bien, possède un parcours exemplaire et une expérience dans la gestion d'équipe. 

Par le passé, Rebel Wolves avait déjà partagé son intention de développer toute une saga Dawnwalker. Or, cette nouvelle, qui intervient donc très peu de temps après le lancement de The Blood of Dawnwalker, prouve que le studio est prêt à passer à la suite : « Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers ».

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Un vrai succès pour The Blood of Dawnwalker

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Comme dit précédemment, Rebel Wolves a indiqué, le 5 septembre dernier, que The Blood of Dawnwalker s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Ce chiffre a, ainsi, été atteint en une petite poignée de jours, étant donné que l'action-RPG est sorti le 3 septembre 2026. En plus d'être un succès commercial, The Blood of Dawnwalker a eu le droit à de bonnes notes de la part de la presse spécialisée et possède actuellement la note de 83 sur Metacritic.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût : 

  • PC
    • Édition Standard48,99 € au lieu de 70 €, soit 30 % de réduction.
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  • Xbox Series
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  • PS5
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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