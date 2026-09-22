The Blood of Dawnwalker : Une grosse mise à jour est prévue, avec un nouveau mode de difficulté

Rebel Wolves déploiera prochainement une grosse mise à jour sur The Blood of Dawnwalker, qui apportera un nouveau mode de difficulté et plusieurs changements.

Depuis le lancement de The Blood of Dawnwalker, les développeurs de chez Rebel Wolves ont déployé plusieurs patchs afin de corriger certains problèmes. Le studio de développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, The Blood of Dawnwalker accueillera une mise à jour majeure, qui introduira diverses nouveautés et changements, au mois d'octobre 2026.

Un nouveau mode de difficulté arrive sur The Blood of Dawnwalker

C'est au micro des journalistes d'Eurogamer que le directeur du jeu, Konrad Tomaszkiewicz, a indiqué qu'une mise à jour majeure sera déployée au cours du mois d'octobre 2026 sur The Blood of Dawnwalker. Ce patch apportera notamment une nouveauté demandée par la communauté : un nouveau mode de difficulté. Pour être plus précis, la difficulté « Story/Histoire » actuellement proposée sera modifiée, alors qu'un niveau plus facile sera implanté :

Nous allons introduire un niveau de difficulté supplémentaire, mais un niveau plus facile, car beaucoup de joueurs réclament un mode plus accessible. Le mode Histoire tel qu'il existe actuellement proposera un niveau de difficulté différent - nous l'appellerons « Exigeant » ou quelque chose de ce genre - et nous ajouterons un nouveau mode Histoire qui sera encore plus accessible pour les joueurs qui ne souhaitent pas se lancer dans les combats, mais qui veulent simplement découvrir l'histoire et progresser dans le jeu sans avoir à relever ce défi de gameplay.

Évidemment, Rebel Wolves profitera de ce nouveau patch pour apporter de plus amples changements et améliorations.

Des améliorations pour le combat en approche pour The Blood of Dawnwalker

Le studio de développement a également indiqué que The Blood of Dawnwalker se dotera de modifications en ce qui concerne le système de combat, et surtout le ciblage ainsi que la caméra. Le directeur du titre a ainsi expliqué que le changement de cible va être modifié :

Lorsque je jouais lors de certaines sessions de test, je voulais étourdir un adversaire puis passer à l'autre, mais comme j'étais toujours verrouillé sur lui, je l'ai touché par erreur et j'ai hérité de son étourdissement ; c'est pourquoi nous avons fait en sorte que la cible bascule vers l'autre personnage. Mais les joueurs s'en plaignent, et dans le prochain patch, nous allons supprimer cette fonctionnalité pour voir comment ça se passe.

Par ailleurs, la fuite devrait être plus simple et plus fluide, grâce à la prochaine mise à jour : « En ce moment, nous travaillons sur une correction qui permettra, lorsque vous courrez ou que vous vous enfuirez, d'ignorer le maillage de navigation pour que le mouvement soit fluide, sans à-coups. Nous travaillons sur les mécanismes de fuite et de course au cœur des combats, et cela constituera un changement majeur pour les joueurs ».

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Ce nouveau patch pour The Blood of Dawnwalker, qui serait prévu pour « début octobre », modifiera d'autres aspects de l'action-RPG en monde ouvert, mais Konrad Tomaszkiewicz n'a pas tout détaillé : « Il y a beaucoup d'autres choses dont je ne me souviens pas pour l'instant, car ce sera une mise à jour importante. Elle approche à grands pas. Je pense qu'elle sera disponible début octobre. Ce sera une mise à jour importante qui apportera de nombreuses améliorations aux joueurs ».

The Blood of Dawnwalker getting a new difficulty option, combat changes and more in game's first "big" patch scheduled for early October https://t.co/rhVckl3bxw pic.twitter.com/PO3QP4mZGS — Eurogamer (@eurogamer) September 21, 2026

Reste, ainsi, à connaître la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de The Blood of Dawnwalker, qui s'annonce déjà conséquente. Pour rappel, le titre est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.