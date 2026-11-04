Livre : Avis sur l'artbook officiel The Blood of Dawnwalker de Mana Books

Nous avons eu l'occasion de feuilleter, dans son intégralité, l'artbook officiel du jeu The Blood of Dawnwalker, édité par Mana Books. Voici notre avis sur cet ouvrage.

Fiche technique

Auteur : Matthew Pellett

: Matthew Pellett Éditeur : Mana Books

: Mana Books Date de publication : 22 octobre 2026

: 22 octobre 2026 Nombre de pages : 192 pages

: 192 pages Format : 210 x 297 mm

: 210 x 297 mm Prix de vente conseillé : 29,90 €

: 29,90 € Où le trouver ? : Le site de Mana Books

Mots introductifs sur l'artbook officiel du jeu The Blood of Dawnwalker et Mana Books

La maison d'édition Mana Books est connue des lecteurs, notamment en raison de son catalogue dédié aux mangas, mais aussi de nombreux joueurs grâce à ses artbooks officiels tirés de titres vidéoludiques de renom (Genshin Impact, Hogwarts Legacy, Elden Ring, etc.). Mana Books a, en outre, été propulsé sur le devant de la scène grâce à la publication de l'artbook dédié à la série TV Arcane, qui a dû être restocké après sa première parution tant les exemplaires sont partis vite.

Ainsi, et malgré un catalogue déjà bien fourni, il ne fut pas si étonnant de voir Mana Books se pencher sur l'œuvre vidéoludique de Rebel Wolves afin d'en proposer un ouvrage dédié. Dès lors, après avoir passé plusieurs heures aux côtés de Coen sur The Blood of Dawnwalker, nous nous sommes plongés dans la lecture de l'artbook officiel du jeu, qui est paru à la fin du mois d'octobre 2026, afin de vous rapporter nos impressions.

Avis de la rédaction sur l'artbook officiel The Blood of Dawnwalker

Dès les premiers moments passés à feuilleter l'artbook officiel The Blood of Dawnwalker, le constat est flagrant : Mana Books propose, une fois de plus, un ouvrage de qualité, qui dispose notamment de proportions généreuses et d'une armature solide, tout en gardant une certaine souplesse à l'ouverture. Grâce à son papier quelque peu brillant, les illustrations contenues dans l'artbook sont grandement mises en valeur. La mise en page, qui change régulièrement pour apporter de la fraîcheur, est tout aussi soignée, afin de bien mettre en valeur la direction artistique de l'action-RPG de Rebel Wolves et les propos de l'auteur, Matthew Pellett.

Composé de plusieurs chapitres, cet artbook parle ainsi du monde, des personnages et des monstres de The Blood of Dawnwalker, et ce, avant de finir avec des illustrations diverses et des remerciements. D'ailleurs, l'ouvrage de Matthew Pellett et de Mana Books ne se contente pas d'être un catalogue d'artworks. À la place, les lecteurs peuvent lire différents paragraphes, qui apportent des informations sur le développement du titre et sur la vision des développeurs.









Concises mais pertinentes, ces parties écrites comportent, d'ailleurs, des propos de différents membres du studio, qui donnent des détails sur des aspects précis de The Blood of Dawnwalker. Par exemple, un développeur revient sur la création de l'éclairage, qui a nécessité une attention particulière en raison de la hauteur de certains bâtiments et formations rocheuses. De la même manière, il est intéressant de lire que Rebel Wolves s'est inspiré de l'architecture française et autrichienne pour créer la cathédrale de la ville de Svartrau.

Pour autant, ces paragraphes ne prennent pas toute la place. Bien souvent, nous avons le droit à des doubles pages constituées seulement d'illustrations de différentes tailles, avec de petites légendes. Dès lors, l'artbook officiel parvient à apporter un vent de fraîcheur, tout en suivant une ligne directrice simple et efficace. Les visuels proposés sont, d'ailleurs, divers : nous avons le droit à des concept arts de modèles finalisés, à des croquis, à des fresques reprenant le style médiéval ou encore à des illustrations d'environnement.

Autant dire que l'artbook officiel du jeu de The Blood of Dawnwalker, de Matthew Pellett et de Mana Books, est un must-have pour tous les fans du premier jeu de Rebel Wolves, mais aussi pour toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir plus au sujet de sa création et de son développement. Aussi beau qu'instructif, l'ouvrage pourrait bien être votre prochain cadeau pour un joueur ou une joueuse.