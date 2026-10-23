The Blood of Dawnwalker Respec : Comment réinitialiser les aptitudes et où trouver l'élixir de renouveau spirituel ?

Nous vous indiquons comment respec/réinitialiser les aptitudes ainsi que talents de Coen sur The Blood of Dawnwalker, qui est possible grâce à l'élixir de renouveau spirituel.

Depuis l'arrivée de la mise à jour 1.1, qui a été déployée le 22 octobre 2026, les joueurs et les joueuses de The Blood of Dawnwalker ont la possibilité de réinitialiser (respec) les attributs ainsi que les talents de Coen, le protagoniste. Cette action est notamment permise grâce à une potion spécifique, soit l'élixir de renouveau spirituel. Cet item peut être un tantinet difficile à dénicher.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment réinitialiser (respec) les aptitudes et talents sur The Blood of Dawnwalker et nous vous expliquons où trouver l'élixir de renouveau spirituel.

Comment obtenir l'élixir de renouveau spirituel sur The Blood of Dawnwalker pour respec ?

À l'image de la potion de nouveau départ sur The Witcher 3, la fonctionnalité permettant de respec sur The Blood of Dawnwalker est, comme dit précédemment, seulement accessible via un item spécifique : l'élixir de renouveau spirituel. Il s'agit, plus précisément, d'un consommable mythique, dont la description est la suivante : « Réinitialisez vos talents et aptitudes pour réutiliser vos points ».

Pour obtenir un élixir de renouveau spirituel sur The Blood of Dawnwalker, il suffit de rendre visite à un PNJ médecin, qui est disponible de jour. Vous en trouverez un dans la ville de Svatrau, par exemple. À ce sujet, sachez qu'Anca est considérée comme un médecin. Dans tous les cas, interagissez avec ces personnages et accédez à leurs produits en vente. Il ne vous reste plus qu'à acheter l'élixir de renouveau spirituel. Cela vous coûtera plus de 900 Deniers.

Comment respec/réinitialiser les aptitudes et talents sur The Blood of Dawnwalker ?

Si vous avez un élixir de renouveau spirituel, vous pouvez respec sur The Blood of Dawnwalker. Pour cela, rendez-vous dans votre inventaire, et plus précisément dans l'onglet « Consommables », pour boire l'élixir de renouveau spirituel. À ce moment-là, vous verrez une fenêtre apparaître sur votre écran, qui vous demande de confirmer votre souhait de réinitialiser les talents et les aptitudes du protagoniste.

Comme vous pourrez le constater, vous récupérerez alors tous les points et segments temporels précédemment déboursés. Il ne vous reste plus qu'à les investir dans de nouvelles aptitudes et de nouveaux talents. À ce propos, sachez que vous pouvez revenir sur votre choix immédiat en cliquant sur « Annuler un niveau » (touche Carré sur PS5, par exemple). De plus, si vous ne voulez plus respec sur The Blood of Dawnwalker, vous pouvez quitter ce menu et l'élixir de renouveau spirituel ne sera pas considéré comme consommé.

Étant donné que l'élixir de renouveau spirituel est un peu cher, nous vous conseillons de bien réfléchir avant de respec les aptitudes et talents de Coen et de prendre le temps de sélectionner de nouvelles compétences.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.