The Blood of Dawnwalker dévoile le contenu de sa prochaine mise à jour

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 octobre 2026 à 16h23
Rebel Wolves a, récemment, partagé des détails à propos de la prochaine mise à jour de The Blood of Dawnwalker, soit la 1.1, qui est prévue pour ce mois d'octobre.
The Blood of Dawnwalker dévoile le contenu de sa prochaine mise à jour

Au mois de septembre de cette année 2026, le studio de développement Rebel Wolves avait teasé l'arrivée prochaine d'une nouvelle mise à jour pour The Blood of Dawnwalker. À ce moment-là, les développeurs avaient notamment évoqué un nouveau mode de difficulté, sans donner de plus amples détails. Or, cela est désormais chose révolue : la prochaine mise à jour de The Blood of Dawnwalker, soit la 1.1, a révélé son contenu.

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Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Rebel Wolves a indiqué que la mise à jour 1.1 introduira de nouvelles fonctionnalités sur The Blood of Dawnwalker (le mode New Game+ ne semble pas être au programme). Ainsi, les joueurs et les joueuses auront, dès lors, accès à Draught of Mind Rebirth, qui permettra de réinitialiser les compétences déjà débloquées dans les trois arbres, et ce, afin d'en acquérir de nouvelles. Cela donnera l'opportunité à la communauté d'essayer de nouveaux builds pour Coen.

En complément, Rebel Wolves précise que ce patch ajoutera la possibilité de caresser les chiens ainsi que les chats. De plus, et comme précédemment annoncé, The Blood of Dawnwalker se dotera, à ce moment-là, d'un nouveau mode de difficulté, qui propose une aide au combat supplémentaire, mais aussi de nouvelles options pour les sous-titres (changer la taille de la police ou les supprimer). Évidemment, et comme vous vous en doutez, le studio profitera de cette mise à jour pour implanter des changements et corrections.

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Des améliorations et des corrections en approche pour The Blood of Dawnwalker

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Le patch 1.1 de The Blood of Dawnwalker apportera une mise à jour de la technologie FrameGen, avec des paramètres dédiés. Rebel Wolves a également prévu d'améliorer la caméra (animations et mouvements en combat), le système de combat (le ciblage) ainsi que les mouvements lors des séquences d'exploration avec les capacités Shadowstep et Planeshift. Le studio annonce, en complément, que cette mise à jour comporte 1100 autres améliorations et corrections, mais celles-ci n'ont pas été précisées.

D'après les informations partagées, la mise à jour 1.1 sera déployée la semaine prochaine sur The Blood of Dawnwalker, soit entre le 19 et 25 octobre 2026. Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a été communiquée.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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