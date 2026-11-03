Rebel Wolves (The Blood of Dawnwalker) veut créer des « jeux auxquels nous avons envie de jouer » et non suivre les tendances

Le studio de développement à l'origine de The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves, s'est récemment exprimé à propos de sa philosophie.

Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker est le premier jeu développé par le studio Rebel Wolves, qui a été fondé il y a quelques années de cela. Il y a très peu de temps, Rebel Wolves a dit quelques mots à propos de la philosophie derrière le studio et de son intention lors de la création de jeux.

Rebel Wolves désire développer « des jeux auxquels nous voulons jouer »

C'est au micro des journalistes du média Inven Global qu'un porte-parole de Rebel Wolves s'est prononcé à propos de la philosophie du studio. Dès la fondation de Rebel Wolves, le souhait était surtout de « se consacrer entièrement au projet lui-même », et non de se soumettre à diverses pressions financières et/ou temporelles :

Nous voulions créer un environnement dans lequel nous pourrions nous consacrer entièrement au projet lui-même, sans être soumis aux pressions boursières ni à des délais serrés.

Rebel Wolves announced that its debut dark fantasy RPG 'The Blood of Dawnwalker' surpassed 1 million sales during its launch weekend. The studio confirmed that the title features a narrative influenced by player choices and contains no microtransactions. https://t.co/ODhq0j97xF — Inven Global (@InvenGlobal) October 21, 2026

Par ailleurs, Rebel Wolves ne souhaite pas suivre les tendances, mais plutôt développer des jeux auxquels les développeurs ont eux-mêmes envie de jouer. Une philosophie transparaissant déjà dans le nom même du studio et ayant été rappelée par le porte-parole en question :

Nous sommes des rebelles. Nous ne voulons pas suivre les tendances. Nous voulons créer des jeux auxquels nous avons nous-mêmes envie de jouer et qui nous plaisent.

Des éléments qui apparaissent déjà dans le premier jeu du studio, soit The Blood of Dawnwalker, qui brise quelque peu les codes habituels de l'action-RPG grâce à sa structure narrative et sa mécanique du temps, entre autres. Reste à savoir ce que nous réserve Rebel Wolves à l'avenir, notamment avec la suite de la saga, qui serait déjà en préparation.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.