Rebel Wolves (The Blood of Dawnwalker) veut créer des « jeux auxquels nous avons envie de jouer » et non suivre les tendances

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 novembre 2026 à 15h18
Le studio de développement à l'origine de The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves, s'est récemment exprimé à propos de sa philosophie.
Ajouter aux sources préférées
Rebel Wolves (The Blood of Dawnwalker) veut créer des « jeux auxquels nous avons envie de jouer » et non suivre les tendances

Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker est le premier jeu développé par le studio Rebel Wolves, qui a été fondé il y a quelques années de cela. Il y a très peu de temps, Rebel Wolves a dit quelques mots à propos de la philosophie derrière le studio et de son intention lors de la création de jeux.

Rebel Wolves désire développer « des jeux auxquels nous voulons jouer »

the-blood-of-dawnwalker-antagonistes

C'est au micro des journalistes du média Inven Global qu'un porte-parole de Rebel Wolves s'est prononcé à propos de la philosophie du studio. Dès la fondation de Rebel Wolves, le souhait était surtout de « se consacrer entièrement au projet lui-même », et non de se soumettre à diverses pressions financières et/ou temporelles :

Nous voulions créer un environnement dans lequel nous pourrions nous consacrer entièrement au projet lui-même, sans être soumis aux pressions boursières ni à des délais serrés.

Par ailleurs, Rebel Wolves ne souhaite pas suivre les tendances, mais plutôt développer des jeux auxquels les développeurs ont eux-mêmes envie de jouer. Une philosophie transparaissant déjà dans le nom même du studio et ayant été rappelée par le porte-parole en question : 

Nous sommes des rebelles. Nous ne voulons pas suivre les tendances. Nous voulons créer des jeux auxquels nous avons nous-mêmes envie de jouer et qui nous plaisent.

Des éléments qui apparaissent déjà dans le premier jeu du studio, soit The Blood of Dawnwalker, qui brise quelque peu les codes habituels de l'action-RPG grâce à sa structure narrative et sa mécanique du temps, entre autres. Reste à savoir ce que nous réserve Rebel Wolves à l'avenir, notamment avec la suite de la saga, qui serait déjà en préparation.

À lire également

The Blood of Dawnwalker : La mécanique du temps pourrait ne pas être dans la suite, Rebel Wolves est encore indécis
The Blood of Dawnwalker17 septembre 2026

The Blood of Dawnwalker : La mécanique du temps pourrait ne pas être dans la suite, Rebel Wolves est encore indécis

Rebel Wolves a, récemment, expliqué que la limite temporelle figurant dans The Blood of Dawnwalker pourrait ne pas être présente dans le prochain titre.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Blood of Dawnwalker Respec : Comment réinitialiser les aptitudes et où trouver l'élixir de renouveau spirituel ?
Dawnwalker 23 octobre 2026

The Blood of Dawnwalker Respec : Comment réinitialiser les aptitudes et où trouver l'élixir de renouveau spirituel ?

Nous vous indiquons comment respec/réinitialiser les aptitudes ainsi que talents de Coen sur The Blood of Dawnwalker, qui est possible grâce à l'élixir de renouveau spirituel.
The Blood of Dawnwalker respec : Peut-on réinitialiser (respec) ses points de compétences ?
Dawnwalker 22 octobre 2026

The Blood of Dawnwalker respec : Peut-on réinitialiser (respec) ses points de compétences ?

Vous vous demandez s'il est possible de respec vos compétences dans The Blood of Dawnwalker ? Nous vous donnons la réponse.
The Blood of Dawnwalker dévoile le contenu de sa prochaine mise à jour
Dawnwalker 16 octobre 2026

The Blood of Dawnwalker dévoile le contenu de sa prochaine mise à jour

Rebel Wolves a, récemment, partagé des détails à propos de la prochaine mise à jour de The Blood of Dawnwalker, soit la 1.1, qui est prévue pour ce mois d'octobre.
The Blood of Dawnwalker : Une grosse mise à jour est prévue, avec un nouveau mode de difficulté
Dawnwalker 22 septembre 2026

The Blood of Dawnwalker : Une grosse mise à jour est prévue, avec un nouveau mode de difficulté

Rebel Wolves déploiera prochainement une grosse mise à jour sur The Blood of Dawnwalker, qui apportera un nouveau mode de difficulté et plusieurs changements.
The Blood of Dawnwalker : Son budget n'est pas si conséquent, un chiffre dévoilé
Dawnwalker 21 septembre 2026

The Blood of Dawnwalker : Son budget n'est pas si conséquent, un chiffre dévoilé

Rebel Wolves a, récemment, évoqué le coût de développement de The Blood of Dawnwalker, qui est bien loin des budgets de certains AAA.
The Blood of Dawnwalker possède t-il le mode New Game Plus ?
Dawnwalker 18 septembre 2026

The Blood of Dawnwalker possède t-il le mode New Game Plus ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si le mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus est disponible sur The Blood of Dawnwalker. Nous vous apportons la réponse.

commentaire (0)