The Blood of Dawnwalker présente son gameplay, avec un combat

Une nouvelle vidéo de gameplay de The Blood of Dawnalker a, récemment, été partagée et donne un long aperçu d'une quête.

Faisant indubitablement partie des jeux les plus attendus de cette année 2026, The Blood of Dawnwalker est régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique, car Rebel Wolves accélère sa communication autour de son RPG narratif et bac à sable. Cette fois-ci, nous avons le droit à une vidéo de gameplay, montrant une quête de The Blood of Dawnwalker.

Près de 10 minutes de gameplay pour The Blood of Dawnwalker

Il y a très peu de temps, IGN a, effectivement, partagé une nouvelle vidéo présentant le gameplay de The Blood of Dawnwalker. Pour être plus précis, celle-ci montre une quête au sein d'un tombeau, abritant une créature mystérieuse, et ce, sur plus de 8 minutes. C'est, d'ailleurs, l'occasion d'avoir un nouvel aperçu du système de combat de The Blood of Dawnwalker, alors que Coen affronte The Forgotten Guardian, qui semble être un ennemi majeur, mais aussi de l'interface.

Nul doute que Rebel Wolves partagera de plus amples trailers et précisions à propos de The Blood of Dawnwalker dans les semaines à venir. Toutefois, de nombreuses informations concernant le titre ont déjà été dévoilées, et nous vous les partageons dans un article récapitulatif, vous apportant tous les détails à connaître au sujet du très intrigant et prometteur The Blood of Dawnwalker.

Pour conclure, rappelons que The Blood of Dawnwalker, qui est le tout premier jeu du studio Rebel Wolves, doit débarquer le 3 septembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.