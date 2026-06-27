The Blood of Dawnwalker : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de The Blood of Dawnwalker, le RPG bac à sable narratif de Rebel Wolves.

Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout premier jeu du studio Rebel Wolves, fondé par d'anciens développeurs de chez CD Projekt RED, voici un récapitulatif des informations à savoir concernant The Blood of Dawnwalker, notamment à propos de sa date de sortie, son prix, son histoire, son gameplay ou encore les plateformes visées.

Date de sortie de The Blood of Dawnwalker

C'est à l'occasion d'un événement spécial ayant eu lieu en avril dernier que Bandai Namco et Rebel Wolves ont annoncé que les joueurs et les joueuses pourront découvrir The Blood of Dawnwalker dès le 3 septembre 2026.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort The Blood of Dawnwalker ?

Malheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir les aventures de Coen puisque The Blood of Dawnwalker arrive, à la date indiquée précédemment, sur PS5, Xbox Series et PC. Bandai Namco et Rebel Wolves n'ont pas annoncé de versions PS4 et Xbox One.

Quel est le prix de The Blood of Dawnwalker ?

Remarquons, tout de suite, que le prix des éditions de The Blood of Dawnwalker ne diffère pas d'un store à un autre, comme cela peut être le cas pour certains titres. Ainsi, il faut compter 69,99 € pour l'édition Standard, contre 79,99 € pour l'édition Eclipse de The Blood of Dawnwalker. Celle-ci comprend le jeu complet, le compendium du monde digital, la bande-son digitale et un comic book digital.























The Blood of Dawnwalker est-il un jeu multijoueur ?

À travers les différentes communications officielles, Rebel Wolves a bien spécifié que The Blood of Dawnwalker est un jeu solo. De ce fait, le titre ne comporte pas de dimension multijoueur.

Qu'est-ce que The Blood of Dawnwalker ?

The Blood of Dawnwalker est aussi bien catégorisé comme un jeu bac à sable narratif qu'un action-RPG de dark fantasy. Le titre propose également un monde ouvert. Comme dit précédemment, il s'agit également du premier titre développé par Rebel Wolves, qui a été fondé en 2022 par d'anciens développeurs ayant travaillé chez CD Projekt RED, dont Konrad Tomaszkiewicz, l'ancien directeur de The Witcher 3: Wild Hunt.

Quelle est l'histoire de The Blood of Dawnwalker ?

L'histoire de The Blood of Dawnwalker prend place en Europe, et plus précisément au XIVème siècle. Malheureusement, la contrée, rongée par des conflits sanglants, voit le chaos frapper à ses portes, alors que les vampires apparaissent pour reprendre ce qui leur a été volé durant des siècles : la liberté et le pouvoir. D'autres créatures de la nuit profitent également de l'occasion pour faire leur apparition. C'est dans ce contexte sombre et mature que le protagoniste, Coen, cherche à sauver sa famille.

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Qui est Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner Coen. Il est un jeune homme changé en Vespéral, c'est-à-dire « ni tout à fait humain ni tout à fait vampire ». Ainsi, le personnage navigue entre le « royaume du jour et le royaume de la nuit ». Ce dernier doit lutter afin de sauver sa famille, selon un temps déterminé.

Quel est le gameplay de The Blood of Dawnwalker ?

Tout au long de l'aventure The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses devront composer avec un élément bien précis, soit le temps, étant donné que le titre propose un cycle de 30 jours et 30 nuits. Cette mécanique est notamment liée à la progression narrative, mais en venir à bout ne signifie pas pour autant la fin de l'aventure.

En raison de la nature humain-vampire de Coen, la communauté peut s'attendre à à deux boucles de gameplay différentes. D'après les informations dévoilées, chacune d'entre elles dispose de ses propres compétences. L'accès à ces deux pans de gameplay permettra, d'ailleurs, d'aborder les situations et les objectifs de diverses manières. Pour autant, cela viendra avec une contrainte de taille : la soif de sang de Coen se fera régulièrement ressentir.

Dans tous les cas, sur The Blood of Dawnwalker, les actions et les inactions des joueurs auront un impact sur la suite des événements et sur la progression du temps. Ces derniers devront donc régulièrement faire des choix afin de mener à bien le périple de Coen. L'action-RPG de dark fantasy de Rebel Wolves offre, dès lors, une certaine rejouabilité car il ne sera pas possible de tout voir et tout faire lors du premier run.

Rendez-vous donc le 3 septembre 2026 pour découvrir The Blood of Dawnwalker, qui arrive, à cette date, sur PS5, Xbox Series et PC.