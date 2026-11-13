The Blood of Dawnwalker : La mise à jour 1.2, avec le mode New Game+, arrive bientôt

Rebel Wolves a, récemment, annoncé que le mode New Game+, introduit avec la mise à jour 1.2, sera ajouté dans très peu de temps sur The Blood of Dawnwalker.

Il y a plusieurs semaines de cela, le studio de développement Rebel Wolves avait indiqué que le mode New Game+ allait débarquer sur The Blood of Dawnwalker, pour le plus grand bonheur des joueurs. Nous en savons désormais un peu plus à ce sujet car Rebel Wolves a détaillé le contenu de la mise à jour 1.2, qui introduira cette fonctionnalité attendue et qui sera bientôt déployée sur The Blood of Dawnwalker.

La mise à jour 1.2 de The Blood of Dawnwalker apporte le mode New Game+

Comme précisé via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, The Blood of Dawnwalker accueillera la mise à jour 1.2 « la semaine prochaine » (entre le 16 et 22 novembre 2026, donc). Ce nouveau patch majeur et gratuit apportera l'une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté : le mode New Game+ (Nouvelle Partie + en français), qui permettra de conserver son niveau, ses compétences et son inventaire. À ce sujet, Rebel Wolves écrit :

Votre niveau, vos compétences et votre inventaire seront conservés ; le niveau maximum sera porté à 100 ; les ennemis seront rééquilibrés et leur difficulté s'adaptera de manière uniforme dans toutes les régions, et les objets disposeront de versions NG+ avec des statistiques améliorées.

D'autres ajouts et améliorations au programme de la mise à jour 1.2 de The Blood of Dawnwalker

La mise à jour 1.2 de The Blood of Dawnwalker étoffera également la soundtrack, tandis que divers changements et améliorations seront de la partie. Sur ce point, les développeurs ont expliqué avoir prévu de mettre à jour les points de vie des ennemis et « la fréquence à laquelle ils utilisent leurs capacités pendant les combats ». Les joueurs et les joueuses peuvent aussi s'attendre à des ajustements permettant des mouvements plus fluides lors des affrontements ou des séquences d'exploration.

Il y a fort à parier que Rebel Wolves profitera de ce patch pour corriger divers problèmes rencontrés par la communauté. Toutefois, à l'heure actuelle, le patch notes complet n'a pas encore été dévoilé. Or, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés, dès que cela sera le cas.

Here's what's coming to The Blood of Dawnwalker with Update 1.2 planned for next week! https://t.co/ywR3jDSKjK — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) November 13, 2026

Reste à savoir quand nous pourrons précisément profiter du mode Nouvelle Partie + de The Blood of Dawnwalker, afin de repartir à Val Sangora aux côtés de Coen. Le titre de Rebel Wolves est, pour rappel, disponible sur PS5, Xbox Series et PC.