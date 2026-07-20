The Blood of Dawnwalker partage une nouvelle qui devrait combler de nombreux joueurs

À quelques semaines de la sortie, The Blood of Dawnwalker se dévoile un peu plus au gré des interviews. Son réalisateur vient d'ailleurs de confirmer un point qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps.

Le lancement de The Blood of Dawnwalker se rapproche à grands pas. Prévu dans quelques semaines, le dernier-né de Rebel Wolves et Bandai Namco a déjà présenté son gameplay, certaines de ses caractéristiques ou encore ses configurations PC. Si vous êtes curieux, découvrez juste en dessous notre preview du titre.

À lire également Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3

Mais à l'heure où la question de la fin du jeu physique agite les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est prévu pour ce lancement ? Que les amateurs de boitiers et de disques soient rassurés : The Blood of Dawnwalker aura bien droit à une sortie physique avec une surprise de taille !

Une sortie physique pour The Blood of Dawnwalker, mais aussi un détail qui ravit déjà les joueurs

Interrogé par Eurogamer, le réalisateur du jeu, Konrad Tomaszkiewicz, a glissé en souriant que le titre « sortira bien sur disque ». Bien entendu, ce genre de déclaration fait écho aux récentes déclarations de Sony annonçant la fin des jeux physiques sur ses consoles à partir de 2028. Cependant, certains joueurs peuvent se montrer méfiants face à de telles déclarations.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

En effet, il est de plus en plus fréquent de voir les disques être de simples clés lançant le téléchargement d'une mise à jour massive quand ils sont mis dans la console de votre choix. Mais Bandai Namco a déclaré que « Toutes les données du jeu sont présentes sur le disque, bien qu'une mise à jour "day-one" (disponible dès le lancement) soit recommandée. »

Des déclarations à contre-courant de l'avenir du jeu vidéo

S'il est toujours possible d'avoir des jeux complets sur disque, la pratique est de moins en moins répandue. Même Rockstar Games a confirmé que la version physique de GTA 6 serait vendue sans disque, juste avec un code. Mais ce type de déclaration peut être un réel atout pour le lancement du jeu. Il promet d'une certaine manière de pouvoir être jouable pendant de longues années sans forcément nécessiter de connexion, de mise à jour massive…

Cependant, cela reste une promesse et non une affirmation. Pour l'heure, The Blood of Dawnwalker sera disponible en version physique ou dématérialisée à partir du 3 septembre 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.