Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3

Un an et demi après son annonce, The Blood of Dawnwalker est plus que jamais proche de sa sortie. Pour l'occasion, nous avons été invités par Bandai Namco et Rebel Wolves pour découvrir le titre, durant une session de 4 heures. Suffisant pour nous mettre l'eau à la bouche et attendre impatiemment sa sortie, début septembre. Voici ce que nous en avons pensé.

The Blood of Dawnwalker, développé par le jeune studio polonais Rebel Wolves fondé en 2022, se présente comme un action-RPG en monde ouvert axé sur une narration forte et une promesse d'immersion totale. C'est un sentiment de réussite qui prédomine après notre session de jeu de 4 heures sur ordinateur, complétée par une présentation détaillée directement menée par l'équipe de développement.

Au-delà d'être le premier projet du studio, The Blood of Dawnwalker se veut original par ses mécaniques temporelles. Le joueur dispose d'un compte à rebours de trente jours pour accomplir la quête principale. Les développeurs insistent cependant sur un point essentiel : l'échec au bout de ce délai ne signifie pas la fin de la partie. Ces trente jours sont rythmés par un cycle jour/nuit mettant en avant deux facettes de Coen, notre protagoniste, et deux styles de gameplay distincts. Tout au long de l'aventure, de nombreux choix devront être faits, entraînant des conséquences plus ou moins lourdes.

Une histoire sombre et immersive

Le postulat de départ de The Blood of Dawnwalker semble classique, puisque vous devez sauver votre famille des griffes d'un tyran. Ce dernier est un vampire nommé knèze Brencis, qui exerce son emprise sur un village en exigeant chaque mois une goutte de sang par habitant en échange de leur survie et de leur « protection ». Une rébellion finit inévitablement par éclater et, à la suite d'une nuit sanglante, l'intrigue démarre véritablement.

Coen se retrouve quasiment seul et doit progresser, apprendre et faire des rencontres pour espérer secourir les siens. La tâche s'annonce complexe face à la puissance des vampires et aux nombreux opposants qui barrent sa route, qu'ils soient humains ou non. Coen évolue au même rythme que le joueur, il apprend, échoue, recommence et suit son instinct dans l'immensité du monde. La progression est jalonnée de dilemmes moraux où la notion de bien ou de mal n'est définie que par vos propres convictions, garantissant une grande liberté d'action.





Un monde riche, mais pas parfait

Le monde de The Blood of Dawnwalker s'annonce vaste et bien peuplé, d'après nos premières observations. Les forêts, les différentes zones et la majorité des bâtiments bénéficient d'un soin visible. Nous pouvons toutefois noter quelques structures en deçà techniquement. S'agissant d'une version bêta à deux mois de la sortie finale, ces imperfections graphiques pourraient être corrigées d'ici là. Mais le monde est globalement réussi. Une fois le prologue terminé, la région s'ouvre totalement à l'exploration, presque sans aucune barrière.







Pour illustrer la portée des choix à long terme, les développeurs ont pris l'exemple du meurtre des PNJ : libre à vous de tuer tous les personnages croisés, quitte à parcourir ensuite un monde totalement vidé de sa population humaine. Cette liberté s'applique aussi à la progression, puisque vous pouvez aborder les quêtes dans l'ordre de votre choix, en suivant la logique de la carte ou simplement votre intuition ou vos envies, mais aussi le moment de la journée.

L'exploration est balisée par divers points d'intérêt, notamment des tours à escalader pour révéler les activités environnantes. Des stèles permettent quant à elles de débloquer ou d'améliorer des capacités, tout en servant de points de voyage rapide. Ce système de téléportation s'avère crucial puisqu'il ne consomme pas de temps, la ressource la plus précieuse de l'aventure. Si se déplacer n'en consomme pas non plus, cela permettra d'éviter les allers et retours fastidieux à certains moments.

En effet, le temps ne s'écoule qu'en fonction de vos actions, principalement lors de la complétion des quêtes ou activités annexes. Le jour, vous contrôlez Coen sous sa forme humaine. La nuit, vous incarnez son alter égo sanguinaire, un être capable de mordre ses plus proches alliés si sa soif de sang prend le dessus. Bien que la majeure partie de l'expérience puisse être jouée selon votre forme favorite, l'équipe précise que certaines actions spécifiques requièrent obligatoirement l'apparence humaine ou vampirique. Enfin, la prudence est de mise : certaines missions affichent clairement un niveau de difficulté élevé qu'il vaut mieux éviter sous peine d'une mort prématurée. De fait, chaque joueur façonnera sa propre trame narrative tant les embranchements s'ouvrent dès le début de l'aventure.

Un gameplay original et des combats satisfaisants

Le système de combat s'impose comme l'un des points forts de cette preview. Le jeu propose deux configurations : une prise en main traditionnelle et une approche dite « directionnelle ». C'est cette seconde option que nous avons privilégiée sur les conseils des développeurs, qui encouragent activement son utilisation. Elle demande d'orienter les assauts selon quatre angles (haut, bas, droite, gauche) afin de varier les attaques et contourner la garde adverse.







La défense repose sur le même principe. S'il est possible d'esquiver, il faut surtout parer les coups en pressant la touche correspondant à la direction de l'attaque. Réussir une parade parfaite offre alors un avantage déterminant pour déséquilibrer et mettre à terre son opposant. Simple sur le papier, ce système se révèle exigeant et difficile à maîtriser, en particulier lors d'affrontements contre deux ou trois adversaires simultanément. Dompter ces mécaniques procure un réel sentiment de satisfaction et rappelle qu'il vaut mieux éviter de foncer tête baissée dans la mêlée.

N'oublions pas non plus l'aspect RPG avec différentes armes à récupérer, et l'équipement qui peut apporter quelques bonus. Si nous n'avons pas pu progresser suffisamment pour en profiter, nul doute qu'après une dizaine d'heures de jeu nous aurons obtenu assez de choses pour personnaliser son gameplay. Chaque profil aura également ses compétences (version humaine de Coen, et version vampirique) pour obtenir certains avantages, ou rendre ses pouvoirs plus puissants. Là encore, nous n'avons pas assez joué pour découvrir la portée de cet aspect, mais nul doute que l'impact sera positif.

Tout cela sera à découvrir dès le 3 septembre, sur PC, PS5 et Xbox Series.