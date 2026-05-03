The Blood of Dawnwalker : Les configurations PC
modifié le 23 juin 2026 à 14h29
Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker débarque au début du mois de septembre 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner The Blood of Dawnwalker.
Configurations PC The Blood of Dawnwalker
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de The Blood of Dawnwalker, sachez qu'il convient d'avoir 16 Go de mémoire vive. De plus, les développeurs de chez Rebel Wolves ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 60 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de The Blood of Dawnwalker sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de The Blood of Dawnwalker ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails de la configuration minimale
|Configuration minimale
|Système d'exploitation
|Windows 10
|Processeur
|Intel Core i5-11400F ou AMD Ryzen 7 2700X
|Mémoire
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GTX 1060 ou Radeon RX 580
|DirectX
|Version 12
|Stockage requis
|60 Go (SSD)
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Les détails de la configuration recommandée
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10
|Processeur
|Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 5700X
|Mémoire
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA RTX 4060, Radeon RX 7600 XT ou Intel Arc B580
|DirectX
|Version 12
|Stockage requis
|60 Go (SSD)
Les détails de la configuration Ultra
|Configuration Ultra (1440p)
|Configuration Ultra (2160p)
|Système d'exploitation
|Windows 10
|Windows 10
|Processeur
|Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 9 7950X
|Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 9 7950X
|Mémoire
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA RTX 4080 ou AMD RX 7900-XTX
|NVIDIA RTX 5090
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|60 Go (SSD)
|60 Go (SSD)
|Performance et qualité
|1440p - 60 FPS - Ultra
|2160p - 60 FPS - Ultra
Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker arrive le 3 septembre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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