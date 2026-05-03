The Blood of Dawnwalker : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 23 juin 2026 à 14h29
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit The Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker : Les configurations PC

Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker débarque au début du mois de septembre 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner The Blood of Dawnwalker.

Configurations PC The Blood of Dawnwalker

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de The Blood of Dawnwalker, sachez qu'il convient d'avoir 16 Go de mémoire vive. De plus, les développeurs de chez Rebel Wolves ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 60 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de The Blood of Dawnwalker sur PC.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de The Blood of Dawnwalker ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails de la configuration minimale

  Configuration minimale
Système d'exploitation Windows 10
Processeur Intel Core i5-11400F ou AMD Ryzen 7 2700X
Mémoire 16 Go
Carte graphique NVIDIA GTX 1060 ou Radeon RX 580
DirectX Version 12
Stockage requis 60 Go (SSD)

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Les détails de la configuration recommandée

  Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10
Processeur Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 5700X
Mémoire 16 Go
Carte graphique NVIDIA RTX 4060, Radeon RX 7600 XT ou Intel Arc B580
DirectX Version 12
Stockage requis 60 Go (SSD)

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Les détails de la configuration Ultra

  Configuration Ultra (1440p) Configuration Ultra (2160p)
Système d'exploitation Windows 10 Windows 10
Processeur Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 9 7950X Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 9 7950X
Mémoire 16 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA RTX 4080 ou AMD RX 7900-XTX NVIDIA RTX 5090
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 60 Go (SSD) 60 Go (SSD)
Performance et qualité 1440p - 60 FPS - Ultra 2160p - 60 FPS - Ultra

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker arrive le 3 septembre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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