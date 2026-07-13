The Blood of Dawnwalker va vous pousser hors de votre « zone de confort » avec cette contrainte

Pour les complétistes, terminer un jeu à 100 % est la plus belle manière de profiter d'un titre. Mais le scénariste principal de The Blood of Dawnwalker veut casser cette routine en poussant les joueurs à faire des choix.

Prévu pour septembre prochain, The Blood of Dawnwalker est un titre qui s'annonce déjà comme intriguant et éprouvant pour les joueurs. En effet, le titre de Rebel Wolves impose une contrainte de taille : 30 jours et 30 nuits pour sauver votre famille.

À lire également Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3

Si les développeurs ont déjà confirmé que les choix faits auraient une influence sur le déroulement de l'aventure, ceux-ci seront imprévisibles et pourront mener à des échecs dévastateurs. Cette contrainte provoquée par l'urgence sera aussi un élément très frustrant pour une catégorie spécifique de joueurs : les complétistes. Mais le studio en a bien conscience et veut bousculer leurs habitudes.

The Blood of Dawnwalker, un jeu impossible à terminer à 100 % en une seule partie ?

C'est ce qu'a confié le directeur narratif et scénariste principal, Jakub Szamalek. Lors d'une interview avec le média Ungeek, ce dernier déclarait qu'il serait probablement impossible pour les joueurs de terminer tout le contenu annexe de The Blood of Dawnwalker en une seule partie. Si cela est une contrainte de taille pour celles et ceux qui aiment voir l'encart « Terminé à 100 % », le scénariste espère que tous accepteront de tenter l'expérience.

Je ne dirais pas que le jeu est conçu pour vous faire échouer, mais j'encouragerais les joueurs — même les perfectionnistes qui veulent tout accomplir — à envisager de jouer deux fois pour vraiment tout découvrir. Nous voulions vraiment créer un jeu qui apporte de la fraîcheur et ose prendre des risques, et nous pensons que ces risques ont porté leurs fruits.

Focaliser les joueurs sur l'urgence et transformer les échecs en changements captivants

Les équipes de Rebel Wolves ont conscience que The Blood of Dawnwalker inclut de « nouvelles mécaniques » qui ne sont « pas là par hasard », plus particulièrement celles liées aux échecs. Toutefois, ces éléments apporteront des changements captivants qui pousseront les joueurs à s'adapter, créant ainsi une aventure unique à chaque partie.

Le studio pense notamment que si les jeux récents ont tous une quête principale, ils sont libres d'explorer le monde et de mettre leur aventure en pause, même si l'avenir d'une nation ou d'un peuple est menacé. The Blood of Dawnwalker veut réintroduire l'urgence et ainsi renforcer l'implication de chacun dans la trame principale. Pour découvrir cette urgence, il faudra patienter jusqu'au 3 septembre 2026, date à laquelle le titre sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.