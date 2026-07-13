The Blood of Dawnwalker va vous pousser hors de votre « zone de confort » avec cette contrainte

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 juillet 2026 à 17h30
Pour les complétistes, terminer un jeu à 100 % est la plus belle manière de profiter d'un titre. Mais le scénariste principal de The Blood of Dawnwalker veut casser cette routine en poussant les joueurs à faire des choix.
The Blood of Dawnwalker va vous pousser hors de votre « zone de confort » avec cette contrainte

Prévu pour septembre prochain, The Blood of Dawnwalker est un titre qui s'annonce déjà comme intriguant et éprouvant pour les joueurs. En effet, le titre de Rebel Wolves impose une contrainte de taille : 30 jours et 30 nuits pour sauver votre famille

À lire également

Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3

Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3

Si les développeurs ont déjà confirmé que les choix faits auraient une influence sur le déroulement de l'aventure, ceux-ci seront imprévisibles et pourront mener à des échecs dévastateurs. Cette contrainte provoquée par l'urgence sera aussi un élément très frustrant pour une catégorie spécifique de joueurs : les complétistes. Mais le studio en a bien conscience et veut bousculer leurs habitudes. 

The Blood of Dawnwalker, un jeu impossible à terminer à 100 % en une seule partie ?

blood-of-dawnwalker-2

C'est ce qu'a confié le directeur narratif et scénariste principal, Jakub Szamalek. Lors d'une interview avec le média Ungeek, ce dernier déclarait qu'il serait probablement impossible pour les joueurs de terminer tout le contenu annexe de The Blood of Dawnwalker en une seule partie. Si cela est une contrainte de taille pour celles et ceux qui aiment voir l'encart « Terminé à 100 % », le scénariste espère que tous accepteront de tenter l'expérience. 

Je ne dirais pas que le jeu est conçu pour vous faire échouer, mais j'encouragerais les joueurs — même les perfectionnistes qui veulent tout accomplir — à envisager de jouer deux fois pour vraiment tout découvrir. Nous voulions vraiment créer un jeu qui apporte de la fraîcheur et ose prendre des risques, et nous pensons que ces risques ont porté leurs fruits.

Focaliser les joueurs sur l'urgence et transformer les échecs en changements captivants 

blood-of-dawnwalker-1

Les équipes de Rebel Wolves ont conscience que The Blood of Dawnwalker inclut de « nouvelles mécaniques » qui ne sont « pas là par hasard », plus particulièrement celles liées aux échecs. Toutefois, ces éléments apporteront des changements captivants qui pousseront les joueurs à s'adapter, créant ainsi une aventure unique à chaque partie. 

Le studio pense notamment que si les jeux récents ont tous une quête principale, ils sont libres d'explorer le monde et de mettre leur aventure en pause, même si l'avenir d'une nation ou d'un peuple est menacé. The Blood of Dawnwalker veut réintroduire l'urgence et ainsi renforcer l'implication de chacun dans la trame principale. Pour découvrir cette urgence, il faudra patienter jusqu'au 3 septembre 2026, date à laquelle le titre sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3
Dawnwalker 07 juillet 2026

Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3

Un an et demi après son annonce, The Blood of Dawnwalker est plus que jamais proche de sa sortie. Pour l'occasion, nous avons été invités par Bandai Namco et Rebel Wolves pour découvrir le titre, durant une session de 4 heures. Suffisant pour nous mettre l'eau à la bouche et attendre impatiemment sa sortie, début septembre. Voici ce que nous en avons pensé.
The Blood of Dawnwalker : « Tout repose sur le rôle du joueur », les développeurs parlent de l'échec
Dawnwalker 06 juillet 2026

The Blood of Dawnwalker : « Tout repose sur le rôle du joueur », les développeurs parlent de l'échec

Rebel Wolves a, récemment, discuté de l' « état d'échec » et son fonctionnement sur The Blood of Dawnwalker, qui repose sur les décisions des joueurs.
The Blood of Dawnwalker présente son gameplay, avec un combat
Dawnwalker 02 juillet 2026

The Blood of Dawnwalker présente son gameplay, avec un combat

Une nouvelle vidéo de gameplay de The Blood of Dawnalker a, récemment, été partagée et donne un long aperçu d'une quête.

commentaire (0)