The Blood of Dawnwalker : « Tout repose sur le rôle du joueur », les développeurs parlent de l'échec

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juillet 2026 à 15h03
Rebel Wolves a, récemment, discuté de l' « état d'échec » et son fonctionnement sur The Blood of Dawnwalker, qui repose sur les décisions des joueurs.
The Blood of Dawnwalker : « Tout repose sur le rôle du joueur », les développeurs parlent de l'échec

Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker est prévu pour le mois de septembre 2026. Bien qu'il reste encore quelques mois à patienter, le titre de Rebel Wolves profite régulièrement de nouvelles informations. D'ailleurs, cette fois-ci, les développeurs ont été interrogés à propos du fonctionnement de l' « état d'échec » sur The Blood of Dawnwalker.

« Le jeu... c'est un jeu de rôle »

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Lors d'un échange avec les journalistes de Games Informer, Konrad Tomaszkiewicz, le directeur du titre, a été interrogé à propos de l'état d'échec, qui peut mener à une situation irrémédiable. Ce dernier a alors expliqué que The Blood of Dawnwalker n'empêche pas la mise en échec

Nous ne le faisons pas. Le jeu... c'est un jeu de rôle. Tout repose sur le rôle du joueur. Si vous voulez jouer ainsi ou si cela arrive, c'est à vous de décider si vous souhaitez recharger la partie ou suivre le cours des événements et voir ce qui se passe.

De ce fait, les joueurs et les joueuses devront faire attention à leurs choix sur The Blood of Dawnwalker, car cela pourrait grandement modifier la suite des événements. Mais, c'est cela qui est « vraiment intéressant », selon Konrad Tomaszkiewicz : 

Ils modifient votre expérience : vous ne pouvez pas les prévoir, s'ils se produisent, vous devez vous adapter à ce qui se passe et changer de stratégie pour terminer le jeu. Je trouve cela vraiment amusant d'observer comment les gens y jouent.

Miniature vidéo

Une belle rejouabilité promise pour The Blood of Dawnwalker

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C'est, d'ailleurs, ce qui fait que The Blood of Dawnwalker aura une grande rejouabilité. Sur ce point, Rebel Wolves désire offrir « une telle diversité d'expériences aux joueurs qu'ils puissent y revenir, y rejouer et découvrir un jeu différent de ce qu'ils imaginaient ». Avec une durée de vie estimée plutôt conséquente, The Blood of Dawnwalker devrait ainsi placer le joueur comme vrai « maître » de l'aventure.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker doit sortir le 3 septembre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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