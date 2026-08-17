The Blood of Dawnwalker partage un point commun avec Guitar Hero, selon son directeur

Le directeur de The Blood of Dawnwalker a comparé son action-RPG vampirique à Guitar Hero, car les deux partageraient une similitude bien spécifique.

Depuis sa toute première révélation, et en raison de la composition du studio Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker a très souvent été comparé à The Witcher 3: Wild Hunt. Pour autant, une autre comparaison est possible, selon le directeur du titre, qui a évoqué Guitar Hero afin d'expliquer une composante particulière de The Blood of Dawnwalker.

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The Blood of Dawnwalker comparé à Guitar Hero

Comme reporté par GamesRadar, Konrad Tomaszkiewicz, le directeur de The Blood of Dawnwalker, a convoqué l'exemple de Guitar Hero pour expliquer un point spécifique de son action-RPG bac à sable, notamment dans le dernier numéro d'Edge Magazine. Le développeur a ainsi précisé que le système de parade de The Blood of Dawnwalker serait assez similaire à Guitar Hero :

[Le système de parade ressemble un peu à Guitar Hero], où au début on n'arrive pas à appuyer sur le bon bouton et où, plus tard, on joue des morceaux vraiment difficiles.

En convoquant l'exemple de Guitar Hero, Konrad Tomaszkiewicz souligne le fait que le système de parade, qui propose une approche directionnelle, de The Blood of Dawnwalker exige un petit temps d'adaptation et d'apprentissage. Pour autant, celui-ci devrait plaire à de nombreux joueurs, selon le directeur du titre : « Quand on commence à s'habituer au combat directionnel, c'est tellement génial qu'on pense que la plupart des joueurs opteront pour cette façon de jouer ».

Blood of Dawnwalker takes notes from Guitar Hero for the vampire RPG's parrying: "It's so cool" https://t.co/a1NSDYu3WI — GamesRadar+ (@GamesRadar) August 14, 2026

Pour autant, celles et ceux qui ont peur de ne pas réussir à maîtriser le système de combat directionnel, qui fait invariablement penser à celui de la licence Kingdom Come: Deliverance, Rebel Wolves a pensé à eux.

The Blood of Dawnwalker et ses deux approches du combat

En plus de l'approche directionnelle, qui demandera donc d'avoir de bons réflexes et un bon timing, Rebel Wolves a implanté un système de combat plus traditionnel. En effet, l'action-RPG proposera également un système d'attaque et de parade qui reposent sur la simple pression de touches. D'ailleurs, nous vous en parlons un peu plus précisément dans notre preview de The Blood of Dawnwalker.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker arrive le 3 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :