Certains joueurs et joueuses se demandent si le mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus est disponible sur The Blood of Dawnwalker. Nous vous apportons la réponse.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, The Blood of Dawnwalker a conquis de nombreux joueurs et joueuses. Bien évidemment, certains d'entre eux ont quelques questions à propos de l'action-RPG de Rebel Wolves, alors qu'ils parcourent l'aventure de Coen. Ainsi, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si The Blood of Dawnwalker dispose du mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

The Blood of Dawnwalker possède t-il le mode New Game Plus ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : The Blood of Dawnwalker ne dispose pas du mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus. De ce fait, il n'est pas possible de lancer une nouvelle partie tout en conservant certains éléments obtenus lors du premier run, à l'heure actuelle.

Ainsi, si vous avez terminé l'histoire de The Blood of Dawnwalker, deux solutions s'offrent alors à vous : vous pouvez commencer une nouvelle partie ou vous pouvez charger l'une de vos précédentes sauvegardes, pour voir davantage de choses sur The Blood of Dawnwalker, qui propose, pour rappel, pas mal de rejouabilité.

Cependant, il n'est pas impossible que Rebel Wolves décide, à l'avenir, d'implanter le mode New Game Plus sur The Blood of Dawnwalker. Par le passé, de nombreux jeux se sont dotés de cette fonctionnalité quelques mois après leur lancement. Rebel Wolves pourrait, dès lors, faire de même. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr pour le moment. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si ledit studio de développement dévoile des informations à ce sujet.

Pour conclure, rappelons que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût :