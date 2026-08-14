The Blood of Dawnwalker rappelle tout ce qu'il faut savoir à son sujet dans une vidéo

Le studio Rebel Wolves, fondé par d'anciens talents de CD Projekt Red, précise les contours de The Blood of Dawnwalker. Attendu pour le 3 septembre 2026, ce jeu de rôle vampirique promet une liberté totale.

À quelques jours de sa sortie, l'attente autour de The Blood of Dawnwalker ne ne fait que grimper. Le studio Rebel Wolves a profité d'une nouvelle prise de parole pour détailler et surtout rappeler les mécaniques de son jeu de rôle en monde ouvert, insistant sur une conception non linéaire qui repousse les limites du genre.

Une liberté d'action poussée à son paroxysme

Dans une vidéo qui rappelle toutes les informations à savoir pour la sortie de The Blood of Dawnwalker, les développeurs ont tenu à clarifier leur philosophie de conception. Le mot d'ordre est simple, tout est optionnel. L'aventure de Coen, un héros humain le jour et vampire la nuit, s'affranchit des structures narratives traditionnelles. La région de Val Sangora s'offre aux joueurs avec une promesse de liberté absolue.























Le studio va même jusqu'à lancer un défi de taille à sa communauté. Il sera en effet possible de se diriger directement vers le château de Brencis, l'antagoniste principal, sitôt la phase d'introduction terminée. Chacun des quatre grands antagonistes pourra être traqué et éliminé dans l'ordre de votre choix, chaque mort ayant des répercussions directes sur l'évolution de la région.

Vous avez un objectif clair, mais il n'y a pas de chemin linéaire unique pour l'accomplir. Chaque activité et quête est optionnelle. Cependant, n'oubliez pas que le vaincre en tant que jeune Marche-Aube sera un exploit digne de légendes.

Le mot d'ordre depuis son annonce est effectivement la liberté. Vous n'aurez pas de quêtes dirigistes, vous serez libre de choisir votre progression, selon vos envies ou votre instinct.

Le temps comme ressource impitoyable

Si la liberté d'exploration est totale, elle s'accompagne d'une contrainte redoutable. Le joueur ne dispose que de trente jours et trente nuits pour sauver la famille de Coen des griffes des Vrakhiris, les seigneurs vampires locaux. Le temps ne s'écoule pas en temps réel lors des balades, mais se consomme par segments lors de l'activation ou de la résolution des quêtes.

Cette mécanique impose des choix drastiques. Il sera matériellement impossible de tout accomplir en une seule partie. Plus surprenant encore, l'échec n'est pas synonyme de fin de partie. Si les proches du protagoniste périssent, l'histoire continuera de s'écrire, témoignant d'une ambition narrative particulièrement poussée.

Des combats taillés pour tous les profils

Pour survivre dans cet univers de dark fantasy, les joueurs auront la possibilité de choisir leur manière de combattre. L'équipe de développement a pensé à deux approches distinctes. La première repose sur des mécaniques adaptatives permettant d'attaquer et de parer via une pression de touche simple, garantissant une action fluide au cœur de la mêlée.

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La seconde approche s'adresse aux amateurs de défis tactiques. Un système de combat directionnel exigera une précision chirurgicale, un sens aigu du timing et une maîtrise parfaite des contre-attaques. Au croisement entre les lames affûtées et les griffes acérées, les affrontements promettent d'être aussi brutaux que stratégiques. Rappelons que notre preview est disponible, dans laquelle nous entrons plus en détail sur ces points précis.

La sortie de The Blood of Dawnwalker est prévue pour le 3 septembre, sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :