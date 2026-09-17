The Blood of Dawnwalker : La mécanique du temps pourrait ne pas être dans la suite, Rebel Wolves est encore indécis

Rebel Wolves a, récemment, expliqué que la limite temporelle figurant dans The Blood of Dawnwalker pourrait ne pas être présente dans le prochain titre.

Après avoir rencontré un beau succès, aussi bien commercial que critique, avec The Blood of Dawnwalker, le studio de développement Rebel Wolves prépare déjà une suite. Cependant, l'une des fonctionnalités phares de The Blood of Dawnwalker pourrait ne pas figurer dans le prochain opus.

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La suite de The Blood of Dawnwalker sans limite temporelle ?

Durant une récente interview menée par les journalistes d'Eurogamer, le directeur de The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, a été interrogé à propos de la présence ou non de la mécanique du temps dans le prochain volet de la saga. Konrad Tomaszkiewicz a alors expliqué que la limite temporelle pourrait bien ne pas être dans la suite de The Blood of Dawnwalker, bien qu'aucune décision ne soit arrêtée pour le moment :

Nous allons tester ce système. S'il s'avère qu'il s'intègre à certaines parties de l'histoire, voire à l'histoire dans son ensemble, alors nous l'utiliserons. Si, au contraire, il ne s'intègre pas à certaines histoires, nous ne le forcerons pas. Nous allons tester ce système et essayer de l'utiliser. Mais je ne dis pas que nous aurons le même schéma ou la même boucle pour chaque jeu - ce n'est pas comme ça.

De ce fait, la mécanique du temps qui est intrinsèquement liée à l'aventure The Blood of Dawnwalker ne sera pas forcément présente dans sa suite. D'autant plus que Rebel Wolves cherche à surprendre la communauté : « Nous réfléchissons et menons des recherches sur d'autres idées folles qui pourraient révolutionner le genre du RPG et surprendre le public à l'avenir ».

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Rebel Wolves est conscient des critiques sur la limite temporelle de The Blood of Dawnwalker

Dans ce même échange, Konrad Tomaszkiewicz précise que Rebel Wolves est au courant des retours critiques à propos de la limite temporelle de The Blood of Dawnwalker, qui a divisé les joueurs :

Il y a beaucoup de critiques concernant le système de gestion du temps. Et il y a deux camps qui s'affrontent, etc. C'est notre [argument clé de vente] et je sais qu'il existe des mods [qui suppriment ce système de gestion du temps]. Si quelqu'un souhaite jouer avec le mod, ça ne pose pas de problème, mais j'aimerais encourager les joueurs à essayer notre implémentation, car tout d'abord, nous l'avons équilibrée de manière à ce qu'il soit possible de terminer environ 80 % du contenu en respectant ce système de gestion du temps, ce n'est donc pas si mal.

D'ailleurs, le directeur du jeu convoque l'exemple de The Witcher pour expliquer qu'il n'est jamais réellement possible de tout voir et tout faire sur un titre, en raison des choix et leurs conséquences : « Je comprends l'argument selon lequel "je veux tout voir en une seule partie", mais c'est faux dès le départ, car même dans des jeux comme The Witcher, on ne peut pas tout voir en une seule partie : il y a des choix et leurs conséquences, et des événements différents se produisent selon les choix que l'on fait ».

The Blood of Dawnwalker director Konrad Tomaszkiewicz has told me the game's divisive time mechanic won't necessarily feature in a sequel. https://t.co/bZfXZSYdAB pic.twitter.com/CsDk6Bge0b — Eurogamer (@eurogamer) September 17, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.