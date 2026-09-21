The Blood of Dawnwalker : Son budget n'est pas si conséquent, un chiffre dévoilé

Rebel Wolves a, récemment, évoqué le coût de développement de The Blood of Dawnwalker, qui est bien loin des budgets de certains AAA.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, The Blood of Dawnwalker rencontre un vrai succès, notamment critique mais aussi commercial. Il y a très peu de temps, Rebel Wolves a confié quelques informations concernant le budget de The Blood of Dawnwalker, qui n'est, en réalité, pas si conséquent que nous aurions pu le croire.

40 millions de dollars pour The Blood of Dawnwalker

C'est durant un échange avec Jason Schreier, de Bloomberg, que Konrad Tomaszkiewicz a dit quelques mots en ce qui concerne le budget pour le développement de The Blood of Dawnwalker. Le directeur du titre a ainsi expliqué que The Blood of Dawnwalker a coûté 40 millions de dollars. Cette somme a été fournie par le géant NetEase, qui a acquis, en échange, 26 % du studio Rebel Wolves.

Si ce chiffre peut sembler conséquent, il faut tout de même le remettre dans le contexte. Certains AAA coûtent des centaines de millions de dollars. Par exemple, selon les informations connues, le deuxième opus de la licence The Last of Us a nécessité un budget d'environ 220 millions de dollars.

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Tout a commencé en 2021 pour The Blood of Dawnwalker

Cet échange avec Jason Schreier permet également d'apprendre que le travail initial sur The Blood of Dawnwalker a commencé en 2021. Ce n'est qu'en 2022 que le studio Rebel Wolves a été fondé, notamment par Konrad Tomaszkiewicz. L'année suivante, Rebel Wolves s'est concentré sur le recrutement de nouveaux employés. D'ailleurs, le directeur du jeu précise à Jason Schreier que 90 personnes travaillaient sur The Blood of Dawnwalker en 2024, tandis qu'ils sont 160 à présent. Une taille qu'il estime désormais suffisante.

NEW: The hit RPG Blood of Dawnwalker cost $40 million to make — just a fraction of today's AAA games. It's already sold more than 1 million copies. I spoke to the Polish studio Rebel Wolves about their development journey: www.bloomberg.com/news/newslet...



[image or embed] — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 18 septembre 2026 à 17:07

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.